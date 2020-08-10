Цитата: Vit: а транзитных гостей кусать, меня моих детей.если ябуду в гостях. У них такая природа и в смерти собак вы виноваты а не я и не служба отлова.

Vit: Я не промахнусь. Пусть шатающияся в ночи чел не переживает.(карантин) Солью в попу для скорости попаду.)



С карантином - мимо, читайте постановления облзама санварача, запрета нет на выход, если что.



Какие гости, если вы стрелять с окна жилой многоэтажки собирались и не только по собакам, но и по людям, даже солью. Это клиника. Таких сразу сдавать надо подальше и на подольше лечиться.