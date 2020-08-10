Victor Yang Re: Наказать убивших собаку сотрудников ветслужбы требуют... #1





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 13037

Регистрация: 08.08.10 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 14:52 Цитата:



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39528?1597049008 Наказать убивших собаку сотрудников ветслужбы требуют волонтеры в КостанаеИсточник:

А кого бы наказали, если бы эта собака кинулась на детей? Меня здесь больше удивляет метод умерщвления - разве не должны усыплять? Были ли это действительно люди из службы по отлову? Почему оставили труп гнить на жаре, ещё больше подвергая жителей риску?



Чтобы защитить бродячих животных, нужны большие средства на строительство и содержание приюта. Но каких-либо призывов по сбору на эти нужды пока не видел и не слышал. Хотя бы у бизнеса спросите, придумайте для них плюшки вроде рекламы на здании, в социальных сетях. Ведь существование бродячих животных может быть опасно.