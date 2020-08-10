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≡ 31 житель Костанайской области заболел коронавирусом за сутки
 
 
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§ NG.kz
31 житель Костанайской области заболел коронавирусом за сутки
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39578

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 10.08.20 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанайской области выявлен 31 случай заражения коронавирусной инфекцией (по данным на 9.08.2020 г.). Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе. С диагнозом пневмония госпитализирован 1 человек.
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§ Vit
Re: 31 житель Костанайской области заболел коронавирусом за...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9663

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 10.08.20 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всем жителям советую. Не стойте и не теряйте время в очередях на ренген. Вас туда направляют врачи, я это знаю. Вы там толпитесь без толку. Ренген покажет мизинец пневмонии, а кт покажет 60% - 80%мраморной опасной короновирусный пневмонии. Пускай акимат думает. И деньги перенаправояет на нужные медецинские аппараты.
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§ maxsaf
31 житель Костанайской области заболел коронавирусом за сутки
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7315

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 10.08.20 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Я слыхал от врача, что рентген щас нежный, облучение как один полет на самолете несколько часов на высоте 10 000 метров. А КТ намного сильнее облучение. У кого какое мнение на этот счет?
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§ Vit
31 житель Костанайской области заболел коронавирусом за сутки
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9663

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 10.08.20 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ренген как я понял это вчерашний день. Как я понимаю если сравнивать телефон с смартфоном) это мягкое сравнение.)
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§ maxsaf
31 житель Костанайской области заболел коронавирусом за сутки
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7315

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 10.08.20 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Ну или GSM против 5G. Второе явно круче. И дырка в башке будет ровнее и глубже))
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§ Vit
31 житель Костанайской области заболел коронавирусом за сутки
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9663

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 10.08.20 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
На GSM не будет видно дырки, а будет синяк и отпустят домой и выпишут парацетамол. А через неделю похоронят. А на 5G будет видно все повреждения и уже не будут домой отправлять с парацетамолами, а назначат серьёзное лечение и это спасёт многие жизни.
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§ maxsaf
31 житель Костанайской области заболел коронавирусом за сутки
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7315

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 10.08.20 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

А че насчет МРТ, его делают при короне?
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§ Vit
31 житель Костанайской области заболел коронавирусом за сутки
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9663

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 10.08.20 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Незнаю. Наверно акиму может и мрт и кт и ренген и ещё 5G делали и вылечили. А простым людям я точно знаю. Мозги пудрят. Сначало ренген. Потом если через пару недель или месяц не умер, то кт сделают, ну а потом когда умер, мрт уже не кто делать не будет. Все. Умер от поноса. Статистика нужна хорошая.
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§ maxsaf
31 житель Костанайской области заболел коронавирусом за сутки
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7315

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 10.08.20 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Умер от поноса.

Ты не задумывался, почему половина болеют бессимптомно, а у тебя был весь букет?

[Исправлено: maxsaf, 10.08.2020 - 23:42]
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§ Vit
31 житель Костанайской области заболел коронавирусом за сутки
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9663

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 10.08.20 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Задумывался. Почему я? Ведь куча коллег не болеют. А я за болел. Но я уже знаю куча в тихаря многие позже залегли в больницу, но да фиг с ними. . Потом! Почему я. Наверно стоит купить лотерейку и выиграть лям))) нет? Не пойдёт моя версия?))
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§ maxsaf
31 житель Костанайской области заболел коронавирусом за сутки
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7315

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 10.08.20 - 23:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Ты же вроде и маску и перчатки носил, и мылся санитайзерами. А нифига не помогло. Мож ты где-то хапнул сразу большую дозу. Просто мысль такая, что если ты дотронулся до чего-то где-то, а потом помыл руки, и что то на руках все таки осталось - то это переносится легче, чем если кто-то кашлянул или чихнул прям в лицо. Просто размышляю.
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§ Козлов я
31 житель Костанайской области заболел коронавирусом за сутки
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1649

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 10.08.20 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
чем если кто-то кашлянул или чихнул прям в лицо

Или поцеловал :-o
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§ Vit
31 житель Костанайской области заболел коронавирусом за сутки
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9663

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 11.08.20 - 00:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Макс. Клянусь я сто раз об этом думал. В инете прочитал сколько дней этот вирус начинает жить в организме . Я правда и в маске и брызгался ей этой фигнёй. Не курю с подросткового возраста. Пью на праздники и иногда на выходные и не больше чем другие, почему я? За что? Почему я? Я сто раз проварачивал память неделю назад от первой температуры и не че не нашёл что б я такое не правильное делал, особое. Кекса небыло (Козлов-я) ту неделю самую, я как раз был занят работой и не до кекса. Я незнаю. Воздух или кто то руку пожал из больных.
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