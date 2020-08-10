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≡ Конкурс "Наш цветущий двор". Участник № 13 - дом № 86 по ул. 1 Мая
 
 
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§ NG.kz
Конкурс "Наш цветущий двор". Участник № 13 - дом № 86 по ул. 1 Мая
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39578

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 10.08.20 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новую жизнь в этот старый двор вдохнул закончившийся в июне ремонт придомовой территории, когда тут были заменены бордюры и асфальт. Следом появилась клумба, которую жильцы в шутку называют новорожденной.
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§ Партизан7
Re: Конкурс "Наш цветущий двор". Участник № 13 - дом №...
П


(Пользователи)
Сообщений:
1

Регистрация:
30.07.20
Отправлено: 10.08.20 - 22:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хороший двор!👍 Особенно приятно в мае, когда сирень цветёт.
Видим, что жители дома любят свой двор.
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