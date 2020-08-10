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≡ Наказать убивших собаку сотрудников ветслужбы требуют волонтеры в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Наказать убивших собаку сотрудников ветслужбы требуют волонтеры в Костанае
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39576

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 10.08.20 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жильцы дома № 60 по ул. Станционной обратились за помощью к зоозащитникам после того, как сотрудники службы отлова убили собаку Альфу и оставили ее умирать в их дворе. Теперь результаты вскрытия тела животного могут стать материалами уголовного дела.
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§ Victor Yang
Re: Наказать убивших собаку сотрудников ветслужбы требуют...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13037

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 10.08.20 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Наказать убивших собаку сотрудников ветслужбы требуют волонтеры в Костанае

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39528?1597049008

А кого бы наказали, если бы эта собака кинулась на детей? Меня здесь больше удивляет метод умерщвления - разве не должны усыплять? Были ли это действительно люди из службы по отлову? Почему оставили труп гнить на жаре, ещё больше подвергая жителей риску?

Чтобы защитить бродячих животных, нужны большие средства на строительство и содержание приюта. Но каких-либо призывов по сбору на эти нужды пока не видел и не слышал. Хотя бы у бизнеса спросите, придумайте для них плюшки вроде рекламы на здании, в социальных сетях. Ведь существование бродячих животных может быть опасно.
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§ Vit
Re: Наказать убивших собаку сотрудников ветслужбы требуют...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9658

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 10.08.20 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А куда можно позвонить этим ребятам из отлова? Телефон? У меня во дворе тоже две бегают, один по кличке Беляш, другой Альфа. Днем их не видно, незнаю где пасутся. Но ночью одалели, окно открыто же, жарко, а эти пол ночи разборки устраивают, спать не дают. Я б мог их из охотничьего бахнуть, но очкую что кто нибудь из соседей потом заложат в милицию или в газету. Поэтому пусть официально обученные люди сделают свою работу.
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§ ElleR
Re: Наказать убивших собаку сотрудников ветслужбы требуют...
ElleR


(Пользователи)
Сообщений:
65

Регистрация:
10.08.16
Отправлено: 10.08.20 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
но очкую что кто нибудь из соседей потом заложат в милицию или в газету.

Вот видите,товарищ больше боится попасть в полицию или газету, чем возможности случайно шмальнуть из охотничего по проходящему в ночи человеку
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§ Vit
Наказать убивших собаку сотрудников ветслужбы требуют волонтеры в Костанае
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9658

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 10.08.20 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ElleR:
Я не промахнусь. Пусть шатающияся в ночи чел не переживает.(карантин) Солью в попу для скорости попаду.)
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