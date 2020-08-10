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≡ 31 житель Костанайской области заболел коронавирусом за сутки
 
 
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§ NG.kz
31 житель Костанайской области заболел коронавирусом за сутки
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39576

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 10.08.20 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанайской области выявлен 31 случай заражения коронавирусной инфекцией (по данным на 9.08.2020 г.). Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе. С диагнозом пневмония госпитализирован 1 человек.
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§ Vit
Re: 31 житель Костанайской области заболел коронавирусом за...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9658

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 10.08.20 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всем жителям советую. Не стойте и не теряйте время в очередях на ренген. Вас туда направляют врачи, я это знаю. Вы там толпитесь без толку. Ренген покажет мизинец пневмонии, а кт покажет 60% - 80%мраморной опасной короновирусный пневмонии. Пускай акимат думает. И деньги перенаправояет на нужные медецинские аппараты.
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* maxsaf
31 житель Костанайской области заболел коронавирусом за сутки
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7310

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 10.08.20 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Я слыхал от врача, что рентген щас нежный, облучение как один полет на самолете несколько часов на высоте 10 000 метров. А КТ намного сильнее облучение. У кого какое мнение на этот счет?
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§ Vit
31 житель Костанайской области заболел коронавирусом за сутки
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9658

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 10.08.20 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ренген как я понял это вчерашний день. Как я понимаю если сравнивать телефон с смартфоном) это мягкое сравнение.)
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