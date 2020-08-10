Vit Как получить 5 бесплатных лекарств для лечения коронавируса, рассказали в Минздраве #9





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9658

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:06 Цитата: ACROS: Нет. Я если честно сначало сам позвонил своим в поликлинику, я даже не ходил а позвонил доктору кто меня контролировал на домашнем карантине. У них я знаю есть мои данные после выписки из больницы. Щас же цифровизация. Она мне сказала окей. И через пару дней они все организовали., повторную кт. Кстати они же мне организовали, приехали в квартиру и забрали на скорой в больницу,когда я заболел. Хотя мои соседи по палате приехали больницу кто на такси, кто с родными с короной, очень опасно. . Я как понял нужно работать с врачами, общатся. И тогда они идут на встречу, да и нету у них времени на каждого, поэтому им нужно напоминать походу. Но это факт, я напомнил и через пару дней мне все организовали. Молодцы