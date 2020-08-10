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≡ Как получить 5 бесплатных лекарств для лечения коронавируса, рассказали в Минздраве
 
 
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§ NG.kz
Как получить 5 бесплатных лекарств для лечения коронавируса, рассказали в Минздраве
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39576

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 10.08.20 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как получить бесплатные лекарства для лечения коронавируса, рассказал официальный представитель Министерства здравоохранения Багдат Коджахметов.
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§ Vit
Re: Как получить 5 бесплатных лекарств для лечения коронавируса,...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9658

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 10.08.20 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Казахстанцы могут получить  "Парацетамол", "Ибупрофен" и антикоагулянты "Ривароксабан", "Апиксабан" и "Дабигатран".

Находясь на домашнем карантине не чего мне такое не выписывали. Из бесплатных через поликлинику только антибиотик цеф-3. Остальные коммерческие припараты были, я платно брал . В больнице кололи уже более сильными
антибиотиками полностью все было бесплатно. После выписки только пользуюсь народными рецептами. Не каких таблеток. Позвонили с поликлиники и сказали что мы вас поставили на бесплатное прохождение КТ на конец августа Что б посмотреть как происходит процесс. Отрицательно или положительно. прошёл месяц. (честно, страшно идти) я знаю что если отрицательная динамика то лечить не чем. Опять повторно колоть антибиотиками смысла нет.
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§ Горожанин_kst
Как получить 5 бесплатных лекарств для лечения коронавируса, рассказали в Минздраве
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1689

Регистрация:
06.10.16
Отправлено: 10.08.20 - 17:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Плавай,Виталик, пока погода позволяет. Плюй на запреты, выбирай место не людное, и... Тестярик мой перенёс стафилококковую пневмонию, лет 7 назад. Сейчас одного лёгкого считай нет. Врачи сказали процесс фиброза, увы, необратим, и сроку дали лет 5-7.А он ходить начал, и плавать.Только плаванием и ходьбой подлерживает ремиссию.
А наши коновалы-санврачи все бассейны позакрывали :-x
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§ Vit
Как получить 5 бесплатных лекарств для лечения коронавируса, рассказали в Минздраве
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9658

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 10.08.20 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Плавать не стал. А вот стабильно утром пробежка и вечером. Ещё взял в аренду велик у сына (аренда 500теньге в сутки ))) катаюсь. Что б дыхалка работала. Про фиброз мне тоже говорили. Поэтому хожу, бегаю и на велике катаюсь. Кстати состояние вроде нормально, но или паранойя появляется и начинаешь присматривать к каждому скрипу своего тела. Очень хочется что б скорей все закончилось. Друзья привезли мне в дом и жир всяких видов животных. Жуткий вкус.
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§ Горожанин_kst
Как получить 5 бесплатных лекарств для лечения коронавируса, рассказали в Минздраве
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1689

Регистрация:
06.10.16
Отправлено: 10.08.20 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Сурчиный помогает, или барсучий.Есть вариант и из более ближнего круга животных, но не стану, зоозащитники совсем заклюют.
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§ Горожанин_kst
Как получить 5 бесплатных лекарств для лечения коронавируса, рассказали в Минздраве
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1689

Регистрация:
06.10.16
Отправлено: 10.08.20 - 18:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Плавание как откроют, сразу рассмптривай. Дыхалку прокачивает лучше всего. Засчёт нагрузок и правильного глубокого ритма дыхания.И в целом полезно для всего организма. Сердца и спины особенно. Сам 2 года спину лечил, да времени стало в обрез, забросил.
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§ Vit
Как получить 5 бесплатных лекарств для лечения коронавируса, рассказали в Минздраве
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9658

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 10.08.20 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:

Собака в городе в дефиците. Раскупают. Барсука и сурка мне привезли.
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§ Vit
Как получить 5 бесплатных лекарств для лечения коронавируса, рассказали в Минздраве
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9658

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 10.08.20 - 18:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:

Вот натуральный барсук.

А вот аптечный.

Я их смешивают. Иначе нереально натуральный пить. Кто нюхал и пробывал, меня поймут))
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§ ACROS
Re: Как получить 5 бесплатных лекарств для лечения коронавируса,...
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
858

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 10.08.20 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
сказали что мы вас поставили на



Насчёт бесплатной посткоронавирусной реабилитаций не звонили? И про возмещение "карманных" расходов на лечение ?
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§ Vit
Как получить 5 бесплатных лекарств для лечения коронавируса, рассказали в Минздраве
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9658

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 10.08.20 - 19:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Нет. Я если честно сначало сам позвонил своим в поликлинику, я даже не ходил а позвонил доктору кто меня контролировал на домашнем карантине. У них я знаю есть мои данные после выписки из больницы. Щас же цифровизация. Она мне сказала окей. И через пару дней они все организовали., повторную кт. Кстати они же мне организовали, приехали в квартиру и забрали на скорой в больницу,когда я заболел. Хотя мои соседи по палате приехали больницу кто на такси, кто с родными с короной, очень опасно. . Я как понял нужно работать с врачами, общатся. И тогда они идут на встречу, да и нету у них времени на каждого, поэтому им нужно напоминать походу. Но это факт, я напомнил и через пару дней мне все организовали. Молодцы
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§ Vit
Re: Как получить 5 бесплатных лекарств для лечения коронавируса,...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9658

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 10.08.20 - 19:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По поводу парацетомола. Не морочте людямм голову. Вы сначало научите людей им пользоваться. Когда принимать и при какой температуре. А то как то стоял в аптеку в очереди, а с переди две женщины обсуждали сколько упаковок им купить парацетамола. Я им предложил бесплатно, дома валяются несколько упаковок. тоже как то с дури когда начал болеть накупил в рф. Они не эффективны и не нужны. Мешок их с кушал поначалу. Толку ноль. Потом понял почему.
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