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Казахстанцы могут получить "Парацетамол", "Ибупрофен" и антикоагулянты "Ривароксабан", "Апиксабан" и "Дабигатран".
Находясь на домашнем карантине не чего мне такое не выписывали. Из бесплатных через поликлинику только антибиотик цеф-3. Остальные коммерческие припараты были, я платно брал . В больнице кололи уже более сильными
антибиотиками полностью все было бесплатно. После выписки только пользуюсь народными рецептами. Не каких таблеток. Позвонили с поликлиники и сказали что мы вас поставили на бесплатное прохождение КТ на конец августа Что б посмотреть как происходит процесс. Отрицательно или положительно. прошёл месяц. (честно, страшно идти) я знаю что если отрицательная динамика то лечить не чем. Опять повторно колоть антибиотиками смысла нет.