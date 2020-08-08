Vit Микрорайон Аэропорт и креозот #8





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9649

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:57 Цитата: drakon: Конечно стратегический. Столько бабла туда выкинули Теперь не кто не хочет отвечать. Главное щас надо время протянуть, а потом все само рассосётся. Станет в порядке вещей креозот не вонять а пахнуть, вода в подвале это как в порядке вещей. Люди привыкнут)) а дома потихоньку рассыпятся. А район превратился в гетто и не кто уже не будет обращать внимание) .