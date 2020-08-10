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≡ Тихановская отказалась признать поражение на выборах президента Беларуси
 
 
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§ NG.kz
Тихановская отказалась признать поражение на выборах президента Беларуси
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39573

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 10.08.20 - 09:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На основании данных с трех участков, где, по словам Тихановской, "точно не было фальсификаций", кандидат в президенты Беларуси делает вывод, что большинство белорусов проголосовали за нее.
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§ yudjin
Re: Тихановская отказалась признать поражение на выборах...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6833

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 10.08.20 - 14:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Если лука улетел то всё,это конец,


Никуда он не улетел, как бы не хотелось некоторым интриганам...
Во время посещения ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация" Лукашенко отметил, что политика одна должна быть - люди. Это его первое заявление после выборов, которые прошли 9 августа.
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§ Сергей kst
Тихановская отказалась признать поражение на выборах президента Беларуси
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
168

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 10.08.20 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

Вот и ладушки.Люблю Беларусь.Езжу почти каждый год к родне.Они говорят,в основном молодежь бузила на митинге.Люди по взрослее голосуют за Бацку.
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§ yudjin
Тихановская отказалась признать поражение на выборах президента Беларуси
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6833

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 10.08.20 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей kst:
Они говорят,

мои пока не отзываются и партнёры по работе молчат(
Я в 14-ом был.. всей семьей как-то не получается пока поехать.
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§ Vit
Тихановская отказалась признать поражение на выборах президента Беларуси
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9649

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 10.08.20 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Раньше часто тоже там бывал. Хорошие люди, добрые. Но я б не стал туда лыжи смазывать. Надеюсь ты тоже не планируешь к родственникам уезжать на пмж. Не факт что майдан от них отвернулся навсегда. Все опять может повернутся. Лукаш не вечен, а Коля ещё молод)
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§ abaika95
Тихановская отказалась признать поражение на выборах президента Беларуси
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4635

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 10.08.20 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Никуда он не улетел, как бы не хотелось некоторым интриганам/



Но президенский борт в Турцию метнулся,может семью перевез

Хотя дело миром уже не закончится,уже сакральные жертвы начали появляться,мужик на митинге кинулся на автозак и тот его снёс на смерть

Кучи раненых от газа и резиновых пуль

России сейчас подсуетитится надо и ввести войска в рамках помощи ОДКБ постоять месяцок пока все утресется и вывести,батька какой бы противный не был для Москвы лучше чем белорусские майданутые
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§ yudjin
Тихановская отказалась признать поражение на выборах президента Беларуси
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6833

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 10.08.20 - 15:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Надеюсь ты тоже не планируешь к родственникам уезжать на пмж.

Одно время, после поездки, хотел. Был в консульстве в Астане. Программ по переселению у них нет. Как этнический белорус могу получить гражданство. Но надо всё здесь закончить, продать и просто с чемоданами уехать в неизвестность...ибо далеко и дорого, не наездишься.
А люди там действительно хорошие, добрые, спокойные, работящие... с небесного цвета глазами... как у меня)... правда живут скромнее наших среднестатистических граждан... А какая там природа ммммм....
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* drakon
Тихановская отказалась признать поражение на выборах президента Беларуси
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19757

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 10.08.20 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да что мне Беларуссия?
Даригу Нурсултановну,
куда дели?
Вот в чём - вопрос... :lol: :oops: :-o
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§ Vit
Тихановская отказалась признать поражение на выборах президента Беларуси
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9649

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 10.08.20 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
В Греции продают острава подешевки их несколько маленьких с тыщу. Я если б был бы настоящим патриотом Казахстана находясь у власти, то Обезательно с десяток приобрёл для себя и для своих родственников.
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§ Сергей kst
Re: Тихановская отказалась признать поражение на выборах...
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
168

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 10.08.20 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
с небесного цвета глазами...

И не только,есть еще с серыми и зелеными :lol:
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§ сайлау курманов
Re: Тихановская отказалась признать поражение на выборах...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3971

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 10.08.20 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Даригу Нурсултановну,
куда дели?
Вот в чём - вопрос... ￼
Нашел за кого волноваться, у нее с папенькой всё в шоколаде, жизнь удалась, остальным удачи на долгие годы
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§ Vit
Тихановская отказалась признать поражение на выборах президента Беларуси
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9649

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 10.08.20 - 16:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Видел да/нет? В инете и в тиктоке много очень не хороших роликов про задержание и т.д. Типо небольшой майдан идёт в беларуссии.
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