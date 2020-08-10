Цитата: Vit:

Надеюсь ты тоже не планируешь к родственникам уезжать на пмж.

Одно время, после поездки, хотел. Был в консульстве в Астане. Программ по переселению у них нет. Как этнический белорус могу получить гражданство. Но надо всё здесь закончить, продать и просто с чемоданами уехать в неизвестность...ибо далеко и дорого, не наездишься.

А люди там действительно хорошие, добрые, спокойные, работящие... с небесного цвета глазами... как у меня)... правда живут скромнее наших среднестатистических граждан... А какая там природа ммммм....