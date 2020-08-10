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≡ Токаев: Мы не смогли избавиться от "пяти врагов", упомянутых Абаем
 
 
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§ NG.kz
Токаев: Мы не смогли избавиться от "пяти врагов", упомянутых Абаем
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39573

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 10.08.20 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Мы, к сожалению, довольно часто являемся свидетелями лености, краснобайства среди наших граждан, которые по-прежнему тяготеют к праздному образу жизни, политизации каждого общественного события, нежели к повседневному труду", - заявил президент.
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§ Козлов я
Re: Токаев: Мы не смогли избавиться от "пяти врагов",...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1648

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 10.08.20 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
наших граждан, которые по-прежнему тяготеют к праздному образу жизни, политизации каждого общественного события, нежели к повседневному труду

Верно подметил. Если вводят новый дом- то без Нурлы жер он никак не мог ввестись. Учебник выпустили- без Рухнамы тоже это никак не могло бы случиться. И как люди раньше без этого жили?
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§ drakon
Токаев: Мы не смогли избавиться от "пяти врагов", упомянутых Абаем
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19755

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 10.08.20 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
И как люди раньше без этого жили?


Просто - работали.
И жили без всяких Нуров и Рухнамов.
Мы даже слов, таких - не слышали... :lol: :lol: :oops: :-o
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§ сайлау курманов
Re: Токаев: Мы не смогли избавиться от "пяти врагов",...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3970

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 10.08.20 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лучше бы депутаты принимали закон против восхваления и подлизы, куда ни глянь прямо без него капец пропали
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§ abaika95
Re: Токаев: Мы не смогли избавиться от "пяти врагов",...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4634

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 10.08.20 - 12:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Просто - работали.И жили без всяких Нуров и Рухнамов.Мы даже слов, таких - не слышали../



Ага потомучто жили с другими рухнамами)
Пятелятку за три года
Быстрее,выше,жирнее,
Догоним,перегоним, и обгоним (таже 30ка)
Нам партия строить и жить помогает (нуры и Рухнама)
Делу Ленин верны (елбасы)
Миру мир
Решение 100500 съезда КПСС выполним
И самое главное СССР -оплот мира))))


Смехота
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§ drakon
Токаев: Мы не смогли избавиться от "пяти врагов", упомянутых Абаем
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19755

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 10.08.20 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Смехота


Смотри, как бы, не пришлось - плакать... 8-) :-o
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§ Горожанин_kst
Токаев: Мы не смогли избавиться от "пяти врагов", упомянутых Абаем
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1686

Регистрация:
06.10.16
Отправлено: 10.08.20 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Чему смеёшься? Тому что у нынешних с фантазией не очень? Или тому, что их истоки из совдепа, который они теперь старательно чуть ли не тракторами топчут?
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§ Козлов я
Токаев: Мы не смогли избавиться от "пяти врагов", упомянутых Абаем
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1648

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 10.08.20 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Лучше бы депутаты принимали закон против восхваления и подлизы
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§ abaika95
Токаев: Мы не смогли избавиться от "пяти врагов", упомянутых Абаем
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4634

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 10.08.20 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Смотри, как бы, не пришлось - плакать.../




Куда смотреть? Покажи)




Цитата-/Тому что у нынешних с фантазией не очень? Или тому, что их истоки из совдепа, который они теперь старательно чуть ли не тракторами топчут?/



Тому что и раньше с фантазией не очень было и народ зомбированый жил под разными лозунгами и программами а сейчас это в диковинку якобы стало)
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§ Горожанин_kst
Токаев: Мы не смогли избавиться от "пяти врагов", упомянутых Абаем
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1686

Регистрация:
06.10.16
Отправлено: 10.08.20 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Куда смотреть?
А сюда
https://yandex.kz/turbo/s/eadaily.com/ru/news/2020/05/28/iz-kazahstana-v-ofshory-vyveli-140-mlrd-senator?utm_source=share_link_button
И плачь, мне лично не плакать, рыдать охота, на это глядя
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§ Горожанин_kst
Токаев: Мы не смогли избавиться от "пяти врагов", упомянутых Абаем
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1686

Регистрация:
06.10.16
Отправлено: 10.08.20 - 13:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот она, истинная личина нонешних радетелей и их программ!
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§ drakon
Токаев: Мы не смогли избавиться от "пяти врагов", упомянутых Абаем
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19755

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 10.08.20 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Куда смотреть? Покажи)

Сам, знаешь - куда.
Только дистанцию - соблюдай... :lol: ;-)
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§ abaika95
Токаев: Мы не смогли избавиться от "пяти врагов", упомянутых Абаем
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4634

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 10.08.20 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/И плачь, мне лично не плакать, рыдать охота, на это глядя/




Даже слезинку не выдавлю,как там у салтыкова-щедрина? Разбуди меня через 100 лет и спроси что происходит в России (поправка на политические реалии,что происходит на постсоветском пространстве?) И я отвечу пьют и воруют


Цитата-/Сам, знаешь - куда.Только дистанцию - соблюдай/


Неа,не знаю,как можно куда то смотреть и дистанцию соблюдать? Действие смотреть само по себе подразумевает под собой некое дистанцирование от объекта иначе смотреть не получиться) так куда?
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* Сергей kst
Re: Токаев: Мы не смогли избавиться от "пяти врагов",...
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
165

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 10.08.20 - 14:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мы, к сожалению, довольно часто являемся свидетелями лености, краснобайства среди наших граждан, которые по-прежнему тяготеют к праздному образу жизни, политизации каждого общественного события, нежели к повседневному труду", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39524

Ну вот,оказывается сам народ во всем виноват...Молодеец.
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