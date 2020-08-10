abaika95 Токаев: Мы не смогли избавиться от "пяти врагов", упомянутых Абаем #8





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4634

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:13 Цитата-/Смотри, как бы, не пришлось - плакать.../









Куда смотреть? Покажи)









Цитата-/Тому что у нынешних с фантазией не очень? Или тому, что их истоки из совдепа, который они теперь старательно чуть ли не тракторами топчут?/







Тому что и раньше с фантазией не очень было и народ зомбированый жил под разными лозунгами и программами а сейчас это в диковинку якобы стало)