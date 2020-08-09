KOS77 Re: Жители микрорайона Юбилейный задыхаются из-за дыма от... #2 K





(Полноправные пользователи) Сообщений: 750

Регистрация: 14.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:33 Понимаю жителей микрорайона и сочувствую им. У меня с весны до зимы вечером невозможно окна открыть чтобы проверить квартиру и вдохнуть "свежего" воздуха. В частном секторе вокруг дома не иссякают любители жечь всё и вся с наступлением темноты. А компетентные органы их "упорно не замечают", ведь проще штрафовать за отсутствие маски на улице, либо за попытку купить сигареты или пиво без оригинала удостоверения...