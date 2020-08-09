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≡ Жители микрорайона Юбилейный задыхаются из-за дыма от полигона ТБО
 
 
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§ NG.kz
Жители микрорайона Юбилейный задыхаются из-за дыма от полигона ТБО
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39572

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 09.08.20 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О проблеме сообщила пользователь нашего сайта Карлыгаш. Она же прислала фото.
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§ ZXC
Re: Жители микрорайона Юбилейный задыхаются из-за дыма от...
Z


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
96

Регистрация:
29.10.18
Отправлено: 09.08.20 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А я то думал, откуда гарь с утра идёт! Думал мусорку подожгли. Глянул во двор - не горит.
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§ KOS77
Re: Жители микрорайона Юбилейный задыхаются из-за дыма от...
K


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
750

Регистрация:
14.02.12
Отправлено: 09.08.20 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Понимаю жителей микрорайона и сочувствую им. У меня с весны до зимы вечером невозможно окна открыть чтобы проверить квартиру и вдохнуть "свежего" воздуха. В частном секторе вокруг дома не иссякают любители жечь всё и вся с наступлением темноты. А компетентные органы их "упорно не замечают", ведь проще штрафовать за отсутствие маски на улице, либо за попытку купить сигареты или пиво без оригинала удостоверения...
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§ Imago
Re: Жители микрорайона Юбилейный задыхаются из-за дыма от...
I


(Пользователи)
Сообщений:
1

Регистрация:
09.08.20
Отправлено: 10.08.20 - 09:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В "Алтын Армане" та же картина с утра -гарь, дым. Думал, это от пожара около Дружбы.
Оно вон что. Свалки только нам рядом не хватало. И это престижный район города?!
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§ Victor Yang
Re: Жители микрорайона Юбилейный задыхаются из-за дыма от...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13036

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 10.08.20 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приезжие купят квартиры в новых микрорайонах, а потом удивляются что рядом с Юбилейным, оказывается, свалка, а в Аэропорт почти не ходит общественный транспорт и вообще он далеко от города.
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