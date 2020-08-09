Цитата: Я:

Рукаводителем мог быть только член. Вот и запасались приспособленцы партбилетами

Какое-то огоньковое 90-х годов понятие о коммунистах. На самом деле партийная принадлежность повышала ответственность человека не только перед обществом, но и перед партией. А это было совсем не то, что борьба со своей совестью. Любой косяк перед партией мог закончиться очень плачевно. Это было все равно, что оказаться изгоем общества. Естественно, что для продвижения по карьерной лестнице выбирались те, с которых можно строго спросить и направить в нужную сторону. А иначе в социалистическом строительстве получились бы всем известные лебедь, рак и щука.



И это характерно не только для компартии, любое сообщество требует подчинения своим правилам и принципам, а все сорняки, мешающие процветанию сообщества, безжалостно выпалываются. Вот сейчас правят бал не коммунисты, а разве что-то принципиально поменялось?



Но коммунистическая партия отличается от любых других сообществ своими кодексами, целями и задачами, которые близки по сути библейским заветам, поэтому осмеивание и любые попытки выставить вступление в их ряды чем-то зазорным выглядит несколько аморально.