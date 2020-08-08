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≡ Микрорайон Аэропорт и креозот
 
 
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§ NG.kz
Микрорайон Аэропорт и креозот
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39566

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 08.08.20 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не могу оставаться в стороне событий, т.к касается и меня тоже. Дело в том, что недавно в микрорайоне Аэропорт появился ужасный запах. Как выяснилось, запах креозота от работающего рядом с нами предприятия. Соседи ходили на эту базу, начальник ответил, что у него имеются все разрешительные документы на работу.
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* drakon
Re: Микрорайон Аэропорт и креозот
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19752

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 08.08.20 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ЖД шпалы, до сих пор-
пропитываете?... :lol: :-o
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§ Козлов я
Re: Микрорайон Аэропорт и креозот
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1642

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 09.08.20 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
ЖД шпалы, до сих пор- пропитываете?...

Не, на хлеб намазываем...
Не дадим, самим не хватает!
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§ ZXC
Re: Микрорайон Аэропорт и креозот
Z


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
96

Регистрация:
29.10.18
Отправлено: 09.08.20 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А может с утра и креозотом воняло.
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