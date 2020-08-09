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≡ Николай ВОРОНИН: Капитализм по-казахстански
 
 
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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Капитализм по-казахстански
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39565

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 09.08.20 - 08:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Группа миллионеров из США и Европы призвала правительства мира повысить им налоги «немедленно, значительно и постоянно». Таким образом они пытаются помочь миллионам граждан, лишившихся работы во время кризиса и в связи с пандемией.
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§ таноми52
Re: Николай ВОРОНИН: Капитализм по-казахстански
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1932

Регистрация:
08.02.17
Отправлено: 09.08.20 - 08:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Когда массы считают,что элитам достается слишком много. происходит одно из двух: законодательное перераспределение богатства или революционное распределение бедности.

Источник: https://www.ng.kz/

А массы считают!
Что ж, подождём, в какую сторону качнётся
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§ Змея Подколодная
Re: Николай ВОРОНИН: Капитализм по-казахстански
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1214

Регистрация:
02.07.13
Отправлено: 09.08.20 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
таноми52
Цитата:
в какую сторону качнётся

Ни в какую. Верхи не могут,низы не хотят? А лидер? Оппозиции, как таковой, нет. Аблязовщина? Без шансов. Человек, который делает вбросы, сидя опой в Европе. Ну может оно к лучшему, революция- это страшно. Я лично из тех людей, кто довольствуется малым:одеты,обуты,сыты. Я автомат в руки не возьму. Кто то голодает? Так может просто надо работать? "Халявнический" настрой народных масс пугает. Государству пора прекратить содержать иждивенцев и полностью перераспределить соцвыплаты. А по поводу прогрессивной шкалы налогов,мы уже работали по "сетке" , ИПН начислялся в зависимости от дохода,к чему это привело? Все ушли на минимальный доход.
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§ abaika95
Re: Николай ВОРОНИН: Капитализм по-казахстански
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4629

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 09.08.20 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/У казахстанской власти существует некоторый комплекс низкопоклонства перед Западом, заискивания,/




А разве это не болезнь всего постсоветского пространства? Да и союза в главенстве,догнать и перегнать хотели с 50ых,сейчас хотябы просто догнать




Цитата-/у нас богатыми стали имеющие связи с верхами или те, кто был вхож в мафиозно-криминальные кланы/

А разве богатыми стали не те кто был ярым коммунистом при прошлой власти? Все комсомольцы и коммунисты и стали богатыми)




Цитата-/ законодательное перераспределение богатства или революционное распределение бедности./


Либо живём все богато но позже, либо живём все бедно но сразу, ой что же выберет большинство?))




Цитата-/Люди делятся на три класса: сытых, голодных и ненасытных»,/



Самое интересное что голодные не лезут в политику и не выступают часто,больше всего бузят сытые которые ой как хотят встать на место ненасытных)
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§ сайлау курманов
Re: Николай ВОРОНИН: Капитализм по-казахстански
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3967

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 09.08.20 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В начале 90х у всех были равные шансы, правда кто наверху больше хапнул, ну а низы по желанию, кто решил остаться служить государству соглашаясь на мизерные пенсии, а кто по напорист ушли делать бизнес. Теперь уповать только на судьбу, делать революцию или призывать богатых к совести, считаю никчёмным занятием...
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§ таноми52
Николай ВОРОНИН: Капитализм по-казахстански
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1932

Регистрация:
08.02.17
Отправлено: 09.08.20 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
В начале 90х у всех были равные шансы, правда кто наверху больше хапнул,



Равные? Насмешили...
Больше хапнул?
Стоящие у власти и кормушки хапнули ВСЁ! (Ибо ОСТАЛИСЬ у власти и присвоили кормушки)
Сравнивать мелкого бизнесмена (н-мер,получил заказ на печатание 1 млн. бланков по 1 коп. экз и на полученную прибыль основал газету. В силу предпринимательского таланта издание стало чрезвычайно прибыльным) и человека, который, например, хапнул сразу несколько банков или месторождений полезных ископаемых, смешно!
Кстати, однажды и к основателю успешного СМИ пришли и сделали предложение, от которого он НЕ СМОГ отказаться.
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§ Я
Re: Николай ВОРОНИН: Капитализм по-казахстански
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
315

Регистрация:
02.11.19
Отправлено: 09.08.20 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
в какую сторону качнётся

А смысл качать ? Капитал и собственность - за границей, средства производства мизерные . Что даст буза ? Легкое послабление лоХ-дауна ?
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§ таноми52
Re: Николай ВОРОНИН: Капитализм по-казахстански
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1932

Регистрация:
08.02.17
Отправлено: 09.08.20 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
А смысл качать ?



Т.е. права Змея:ни в какую сторону не качнётся. Не произойдёт ни одно из двух: ни законодательного перераспределения богатства, ни революционного распределения бедности.
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§ Маркс
Re: Николай ВОРОНИН: Капитализм по-казахстански
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
937

Регистрация:
01.06.18
Отправлено: 09.08.20 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Все комсомольцы и коммунисты и стали богатыми)

Ну зачем гнать гусей по дорогам либерализма? Если бы все комсомольцы и коммунисты стали богатыми, то сейчас бедных днём с огнём не сыскать было бы. Комсомол охватывал молодежь практически со 100%-ным результатом. Коммунистов тоже хватало, потому что нужен был демократический централизм.

По вашему выходит, что коммунистов было столько, сколько сейчас олигархов? А комсомольцы стали предпринимателями? Интересно, куда делись все хулиганы Квакины и либералы? Ринулись в бедноту?
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§ Я
Николай ВОРОНИН: Капитализм по-казахстански
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
315

Регистрация:
02.11.19
Отправлено: 09.08.20 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:

Плетью обуха не перешибешь
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