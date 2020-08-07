Цитата: Козлов я:

Так про это Виктор и говорит, что зимой холодно будет стоять около акимата.

Нет, конечно. Просто думаю что такие вопросы хорошо бы с упреждением делать, чтобы этой зимой уже быть в другом поясе. А то активисты весной почему-то активизируются, когда особо уже не нужно на ближайшие полгода. Так-то мне уже почти всё равно - но было бы удобно во времени с Кустанаем ориентироваться.