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≡ Работа над гигантским портретом Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова завершается в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Работа над гигантским портретом Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова завершается в Костанае
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39564

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 07.08.20 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Его рисуют на стене 5-этажного дома, расположенного на пересечении улиц Гоголя и Баймагамбетова. Это один из трех муралов — произведений стрит-арта, уличной живописи, которые появятся в областном центре.
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§ electro
Работа над гигантским портретом Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова завершается в Костанае
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
332

Регистрация:
01.01.15
Отправлено: 08.08.20 - 20:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Юджин, не беда, краска скоро сама и сползёт.

А вот мозаику им пришлолсь отшкрябывать тракторами...
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§ drakon
Re: Работа над гигантским портретом Героя Советского Союза...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19751

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 08.08.20 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
. Зачем убрали


А чо? Повесим две медали.
"20 лет Астане"... :lol: :-o
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* yudjin
Работа над гигантским портретом Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова завершается в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6826

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 08.08.20 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
А где-то ж ещё вроде и ордена висели из лепнины, вроде того, который остался на элеваторе в п.Киевский.

Ордена были на стеллах в Затобольске и по рудненской трассе, возле птицефабрики.
Да, сейчас остался только герб КазССР на элеваторе
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