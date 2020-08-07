Цитата: Тот самый:

А где-то ж ещё вроде и ордена висели из лепнины, вроде того, который остался на элеваторе в п.Киевский.

Ордена были на стеллах в Затобольске и по рудненской трассе, возле птицефабрики.

Да, сейчас остался только герб КазССР на элеваторе

