NG.kz Микрорайон Аэропорт и креозот N



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 22:53 Не могу оставаться в стороне событий, т.к касается и меня тоже. Дело в том, что недавно в микрорайоне Аэропорт появился ужасный запах. Как выяснилось, запах креозота от работающего рядом с нами предприятия. Соседи ходили на эту базу, начальник ответил, что у него имеются все разрешительные документы на работу.

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