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≡ Работа над гигантским портретом Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова завершается в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Работа над гигантским портретом Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова завершается в Костанае
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39562

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 07.08.20 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Его рисуют на стене 5-этажного дома, расположенного на пересечении улиц Гоголя и Баймагамбетова. Это один из трех муралов — произведений стрит-арта, уличной живописи, которые появятся в областном центре.
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§ yudjin
Работа над гигантским портретом Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова завершается в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6824

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 07.08.20 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В отличие от нежившего здесь араба, у нас есть и кустанайцы, дважды Герои Советского Союза, Леонид Беда и Иван Павлов. Есть и руководитель Бородин, под руководством которого была выстроена половина Кустаная, заработали похеренные промышленные гиганты. Надеюсь, и они впишутся в рухнаму и найдут место на стенах многоэтажки... а то как-то навевает на определенные мысли.

На 9-тиэтажке по Тарана 2а, вблизи реки, сейчас рисуют Алтынсарина, хотя это далеко от одноименной улицы. А место это было бы подходящее для основателя Кустаная, Константиновича, который и выбрал этот берег для будущего города. Но... отдать долг истории и сделать подарок городу к его Дню рождения наверняка не суждено... история не угодная власти, не вписывается в рухнаму.... вот если бы был Костан батыр или купец Костанбай, как выдумал один местный поэт...

[Исправлено: yudjin, 07.08.2020 - 11:10]
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§ yudjin
Re: Работа над гигантским портретом Героя Советского Союза...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6824

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 07.08.20 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я себе тоже сделал возле подъезда. Фото тех мозаик с советскими людьми труда, которые новая власть и руководство вуза посчитала не нужным и не вписывающимся в новую политику. Чтобы помнили, что история не забывается! Как бы они не старались...
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§ abaika95
Re: Работа над гигантским портретом Героя Советского Союза...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4625

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 07.08.20 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/. а то как-то навевает на определенные мысли./



На какие мысли тебя что навивает?)



Цитата-/Константиновича, который и выбрал этот берег для будущего города. Но... отдать долг истории и сделать подарок городу к его Дню рождения наверняка не суждено... история не угодная власти, не вписывается в рухнаму.../


А чтож при союзе для него даже улицу не выделили? История не угодная власти была или как?) Или это ДРУГОЕ?)
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§ Змея Подколодная
Работа над гигантским портретом Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова завершается в Костанае
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1212

Регистрация:
02.07.13
Отправлено: 07.08.20 - 11:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Чтобы помнили, что история не забывается!

Молодец, Юджин. Как еще не содрали, удивляюсь.
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§ yudjin
Работа над гигантским портретом Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова завершается в Костанае
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6824

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 07.08.20 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
На какие мысли тебя что навивает?)
а это не твоё, кошачье, дело.

Змея Подколодная:
Как еще не содрали, удивляюсь.

У нас в подъезде нет недалеких ректоров.
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§ abaika95
Re: Работа над гигантским портретом Героя Советского Союза...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4625

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 07.08.20 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну естественно мыслей то у тебя нет и не может быть никаких кроме "бабаягапротив"
Урбанисты видать все такие)
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§ ACROS
Re: Работа над гигантским портретом Героя Советского Союза...
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
856

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 07.08.20 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin: что история не забывается!


Согласен, на все сто. Костанайщина - это дважды ордена Ленина область(1966;1970 гг.).
нами Ленина и на границе с Актюбинской областью тоже был барельеф с надписью что область дважды орденоносная.
Куда это всё дели, кому оно мешало. Ведь живём на ВСЁМ советском.
Постсоветская власть - мало что КАПИТАЛЬНОГО сделала
Это называется - МАНКУРТИЗМ.

yudjin: они впишутся в рухнаму[/quote

Не впишуться, даже и не мечтайте.
Они не входят, очевидно, в концепцию этого идеологического направления, и тем более гос.чиновник царского режима Константинов.
А, вот Героев -земляков можно было в рамках 75-летия Великой Победы разрисовать на стенах домов.
И не только их, но и многих Героев Труда - их у нас на Костанайщине много- комбайнеры, трактористы, животноводы, горняки.
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§ shootnix
Re: Работа над гигантским портретом Героя Советского Союза...
s


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
33

Регистрация:
14.05.20
Отправлено: 07.08.20 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Back to USSR =)))
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§ ACROS
Re: Работа над гигантским портретом Героя Советского Союза...
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
856

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 07.08.20 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: при союзе для него даже улицу не выделили?


Кто же при Союзе , при идеологий ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА, будет восхвалять ненавистного сатрапа царского режима и тем более выделять ЦЕЛУЮ улицу - это же был представитель класса УГНЕТАТЕЛЕЙ.

К стенке его - и никаких гвоздей( так бы сказали в то время).
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§ abaika95
Работа над гигантским портретом Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова завершается в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4625

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 07.08.20 - 13:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/сатрапа царского режима и тем более выделять ЦЕЛУЮ улицу - это же был представитель класса УГНЕТАТЕЛЕЙ./



Ну вот и пришли к логическому вопросу,сейчас коммунисты позволят это сделать?) Наш Маркс первый же возмутиться должен,но что-то молчит,где царский генерал губернатор там и до Колчака недалеко рисуйте и его тогда)
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§ MAN
Re: Работа над гигантским портретом Героя Советского Союза...
MAN


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
81

Регистрация:
03.04.19
Отправлено: 07.08.20 - 13:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Любо! Султану Слава! А чиновникам, надо добровольно- принудительно изучать историю Кустанайщины. :-)
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§ Сергей kst
Re: Работа над гигантским портретом Героя Советского Союза...
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
162

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 07.08.20 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Султана Баймагамбетова, закрывшего своим телом пулеметную амразуру,

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39496?1596787604

Админ,исправьте- амБразура.
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§ Тимур Гафуров
Работа над гигантским портретом Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова завершается в Костанае
Т

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений:
554

Регистрация:
05.01.07
Отправлено: 07.08.20 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Исправил. Спасибо
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§ Тот самый
Re: Работа над гигантским портретом Героя Советского Союза...
Т


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
867

Регистрация:
31.05.18
Отправлено: 08.08.20 - 19:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
дважды Герои Советского Союза, Леонид Беда и Иван Павлов. Есть и руководитель Бородин

Тоже хотел сказать. Но в батырно-рухнамическую концепцию ни один из них не вписывается - можно не ждать их портретов.

ACROS:
был барельеф с надписью что область дважды орденоносная


А где-то ж ещё вроде и ордена висели из лепнины, вроде того, который остался на элеваторе в п.Киевский. Зачем убрали? Чем не повод для гордости?
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