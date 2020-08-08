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≡ Перепись населения Казахстана перенесли
 
 
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§ NG.kz
Перепись населения Казахстана перенесли
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39562

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 08.08.20 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Национальную перепись населения в Казахстане перенесли, передает передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК. Провести ее планировалось с 1 по 30 октября 2020 года.
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§ Змея Подколодная
Re: Перепись населения Казахстана перенесли
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1212

Регистрация:
02.07.13
Отправлено: 08.08.20 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем делать перепись, когда чуть позже можно сделать перекличку.
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§ Козлов я
Re: Перепись населения Казахстана перенесли
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1638

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 08.08.20 - 13:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
будет проходить сплошной опрос населения для сбора сведений интервьюерами
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§ drakon
Re: Перепись населения Казахстана перенесли
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19749

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 08.08.20 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Зачем делать перепись,

Если можно дождаться,команды
СБ. Скажут 40млн, будет 40 млн... :lol: ;-)
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§ electro
Re: Перепись населения Казахстана перенесли
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
331

Регистрация:
01.01.15
Отправлено: 08.08.20 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первая четверть онлайн, перепись перенесена, ну капец, долбанные карантины в этом году, похоже, не кончатся
:-x
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