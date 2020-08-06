Цитата: Змея Подколодная: В данный момент все надо ужесточить, все второстепенное закрыть, оставить только необходимое, продукты и т.д. Без шмотья обойдутся, тем паче,



Не скажите...дети, например, имеют свойство расти. Вы знаете, мы сандали в начале лета ребенку купили только какими-то окольными путями...позвонив хозяйке одного отдела,договорились о тайной встрече, та пришла, дала несколько под залог, чтобы дома примерили. А скоро осень, зима... опять же новый комбинезон искали на олх.

Как постригаться? да, это надо делать периодически... Если парикмахерские работают с 10 до 17 и только в будни... я в это время тоже на работе. Ладно, отпросился, сел на пешкарус...потому что автобусы в это время не ходят... по пути зашел на Наримановку, ветровку купил...патамушта в выходные лоХдаун.



Я понимаю, не бывает безвыходных ситуаций, но как-то по-человечески всё же надо.