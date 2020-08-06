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≡ График движения автобусов и работа непродовольственных магазинов - что обсуждали на заседании областного оперативного штаба
 
 
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§ NG.kz
График движения автобусов и работа непродовольственных магазинов - что обсуждали на заседании областного оперативного штаба
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Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39561

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 06.08.20 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 10 августа пассажирские автобусы в Костанае возвращаются к обычному графику - они будут возить пассажиров с 06.00 до 21.00. Это предложение поддержал аким области Архимед МУХАМБЕТОВ.
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§ yudjin
График движения автобусов и работа непродовольственных магазинов - что обсуждали на заседании областного оперативного штаба
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6824

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 07.08.20 - 11:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная: В данный момент все надо ужесточить, все второстепенное закрыть, оставить только необходимое, продукты и т.д. Без шмотья обойдутся, тем паче,


Не скажите...дети, например, имеют свойство расти. Вы знаете, мы сандали в начале лета ребенку купили только какими-то окольными путями...позвонив хозяйке одного отдела,договорились о тайной встрече, та пришла, дала несколько под залог, чтобы дома примерили. А скоро осень, зима... опять же новый комбинезон искали на олх.
Как постригаться? да, это надо делать периодически... Если парикмахерские работают с 10 до 17 и только в будни... я в это время тоже на работе. Ладно, отпросился, сел на пешкарус...потому что автобусы в это время не ходят... по пути зашел на Наримановку, ветровку купил...патамушта в выходные лоХдаун.

Я понимаю, не бывает безвыходных ситуаций, но как-то по-человечески всё же надо.
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§ Маркс
Re: График движения автобусов и работа непродовольственных...
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
936

Регистрация:
01.06.18
Отправлено: 08.08.20 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Амазон,ибей,Алибаба,воллмарт и заппос сейчас нервно курят от познания этой истины))

Это все площадки для выбора товара. Но от того, что я что-то выбрал, оно не появится у меня в квартире.
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§ Victor Yang
График движения автобусов и работа непродовольственных магазинов - что обсуждали на заседании областного оперативного штаба
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13026

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 08.08.20 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Вы знаете, мы сандали в начале лета ребенку купили только какими-то окольными путями...позвонив хозяйке одного отдела,договорились о тайной встрече, та пришла, дала несколько под залог, чтобы дома примерили. А скоро осень, зима..

Есть сайт у нас с оплатой при получении. При этом можно заказать несколько размеров одной модели - примерить и если не подошли, вернуть. Правда, я не знаю насколько изменились правила сейчас. Могу в лс подсказать, если не знаешь о каком сайте я.
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