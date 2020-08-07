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≡ Кубинское солнце костанайской дачи
 
 
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§ NG.kz
Кубинское солнце костанайской дачи
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39561

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 07.08.20 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Это чаша справедливости, чтобы крепость заварки для всех была одинаковой», - объясняет костанаец Роман ГАЙДУК, переливая свежезаваренный «Да хун пао» (самый дорогой чай в мире) из миниатюрного чайника в похожую на небольшой кувшин чашу. Чабань - специальная доска для приготовления чая - парит от пролитого кипятка, раскрывшиеся чайные листы отдают горьковатый вкус, а прямо за спиной мастера красуется витиеватый иероглиф. Создается полное ощущение, что мы сидим в китайском ресторанчике, а не в крохотном углу дачного домика, площадь которого едва достигает 15 кв. м. Два шага вправо - и мы в Турции, еще шаг - и на горизонте Куба, страна, в которой Рома мечтает оказаться уже в ноябре этого года...
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§ лимон
Re: Кубинское солнце костанайской дачи
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1313

Регистрация:
21.11.16
Отправлено: 07.08.20 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
интересно, на что живёт и путешествует сей молодец? неушто блогерство так хорошо монетизируется, что позволяет пилить видосики о своих путешествиях и зарабатывать на новые?
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§ CrazyBeaver
Re: Кубинское солнце костанайской дачи
C


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
145

Регистрация:
27.06.15
Отправлено: 08.08.20 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:

У мамы бизнес, но там все сложно)))
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