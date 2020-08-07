NG.kz Кубинское солнце костанайской дачи N



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 39561

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 12:58 «Это чаша справедливости, чтобы крепость заварки для всех была одинаковой», - объясняет костанаец Роман ГАЙДУК, переливая свежезаваренный «Да хун пао» (самый дорогой чай в мире) из миниатюрного чайника в похожую на небольшой кувшин чашу. Чабань - специальная доска для приготовления чая - парит от пролитого кипятка, раскрывшиеся чайные листы отдают горьковатый вкус, а прямо за спиной мастера красуется витиеватый иероглиф. Создается полное ощущение, что мы сидим в китайском ресторанчике, а не в крохотном углу дачного домика, площадь которого едва достигает 15 кв. м. Два шага вправо - и мы в Турции, еще шаг - и на горизонте Куба, страна, в которой Рома мечтает оказаться уже в ноябре этого года...

Читать статью



