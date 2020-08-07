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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1929

Регистрация:
08.02.17
Отправлено: 07.08.20 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Со мною вот что происходит...
Открываю "личные сообщения", а там вместо текста слово "Отправлено:"
Вас ист дас?
Кликнула на "Ответить" - текст проявился, внизу написала ответ. Отослала.
Мой друг, если у тебя так же и ты до сих пор не прочитал моё сообщение, кликни на "ответить"
Вопрос к редакции: когда закончится "модернизация" сайта и мы начнём нормально общаться на форуме?
Каждый день какая-нибудь фигня...
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1638

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 07.08.20 - 16:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Открываю "личные сообщения", а там вместо текста слово "Отправлено:"

Попробовал, такая же фигня... :-x
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1929

Регистрация:
08.02.17
Отправлено: 07.08.20 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Открыла личку. Кажется, всё вернулось в первоначальное состояние...
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13025

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 08.08.20 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Товарищи, а что там с переводом в другой часовой пояс? Зимой поздно будет активничать.
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§ Змея Подколодная
Флуд и оффтопик (часть 4)
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1212

Регистрация:
02.07.13
Отправлено: 08.08.20 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Victor Yang
Цитата:
Товарищи, а что там с переводом в другой часовой пояс? Зимой поздно будет активничать

Не теряете надежды? По ходу эту бронь ничем не пробить. Ну есть очень модный нынче вариант- к Акимату.
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1638

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 08.08.20 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Товарищи, а что там с переводом в другой часовой пояс? Зимой поздно будет активничать
Ну есть очень модный нынче вариант- к Акимату.

Так про это Виктор и говорит, что зимой холодно будет стоять около акимата. :-x
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13025

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 08.08.20 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Так про это Виктор и говорит, что зимой холодно будет стоять около акимата.

Нет, конечно. Просто думаю что такие вопросы хорошо бы с упреждением делать, чтобы этой зимой уже быть в другом поясе. А то активисты весной почему-то активизируются, когда особо уже не нужно на ближайшие полгода. Так-то мне уже почти всё равно - но было бы удобно во времени с Кустанаем ориентироваться.
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§ Victor Yang
Флуд и оффтопик (часть 4)
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13025

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 08.08.20 - 13:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Ну есть очень модный нынче вариант- к Акимату.

Дело в том что этот вопрос поднимают люди образованные - не пойдут они к акимату. Они цивилизованными методами будут добиваться.
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§ elektron
Флуд и оффтопик (часть 4)
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5487

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 08.08.20 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Они цивилизованными методами будут добиваться.

Вот поэтому ничего и не добьются, надобно "крикунов" нанять. :lol:
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