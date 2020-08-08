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§ NG.kz
Казахстанским студентам закрыли въезд в Россию
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39561

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 08.08.20 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В настоящее время въезд студентов из Казахстана, обучающихся в России, временно закрыт. Об этом сообщили в посольстве Казахстана в РФ. Отмечается, что посольство держит ситуацию на особом контроле и ведет переговоры с российской стороной.
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§ Змея Подколодная
Re: Казахстанским студентам закрыли въезд в Россию
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1212

Регистрация:
02.07.13
Отправлено: 08.08.20 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас вроде как все радужно,а студентов не пускают, авиасообщение с нами закрывают. Турция вроде отказалась наших принять, отменили рейс,когда самолет уже на взлетке был) Надо им под нос нашу статистику сунуть, какого рожна, собственно,происходит?)
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