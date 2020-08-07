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≡ День знаний - онлайн, 11 тысяч компьютеров - детям. Как начнется учебный год в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
День знаний - онлайн, 11 тысяч компьютеров - детям. Как начнется учебный год в Костанайской области
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Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39558

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 07.08.20 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ на брифинге сегодня, 7 августа, рассказал о подготовке системы образования к началу учебного года. Приемка школ пройдет, как обычно, но большая часть детей будет заниматься удаленно.
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§ yudjin
Re: День знаний - онлайн, 11 тысяч компьютеров - детям. Как...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6824

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 07.08.20 - 13:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
По словам Мухамбетова, планируется открытие 2 400 дежурных классов для примерно 27 000 детей, это 55% от всех первоклассников.

Скорее не первоклассников, а учащихся начального звена. Потому что первоклассников еще даже не набрали и классы не сформировали, чтобы их уже и опросить.
А в нашей школе, по словам директора, 90% родителей начальной школы изъявили желание отдать своего ребенка в дежурные классы. видимо "не сорванная" четвертая четверть всё-таки ни уму, ни сердцу. Хотя наш учитель старался, грех жаловать... в отличие от других.
Но у нас в классе 32 человека...делим пополам... двое лишних будут?
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§ abaika95
Re: День знаний - онлайн, 11 тысяч компьютеров - детям. Как...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4625

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 07.08.20 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ёпт вот и лето прошло,словно и не бывало
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§ yudjin
Re: День знаний - онлайн, 11 тысяч компьютеров - детям. Как...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6824

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 07.08.20 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, кстати, и Вася ушел из облоно... интересно, связано ли это с копеешной "благодарностью" Павличенко?
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§ Yorik
День знаний - онлайн, 11 тысяч компьютеров - детям. Как начнется учебный год в Костанайской области
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
903

Регистрация:
19.11.09
Отправлено: 07.08.20 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
связано ли это

а это мысль. Что-то не сопоставлял эти факты, а тут вроде как и сходится. Там старательно не называли получателя взятки, после процесса и признания вины - следом Цимбалюк уволился по-тихому... Мда уж...
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§ abaika95
День знаний - онлайн, 11 тысяч компьютеров - детям. Как начнется учебный год в Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4625

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 07.08.20 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Что-то не сопоставлял эти факты, а тут вроде как и сходится./




Следую вашему дэдуктивному методу то Вася получается на должности руководителя на столько глуп что мараеться и портит себе карьеру за 10 тнг

Либо под подозрение попадает его непосредственный подчинённый что по сегодняшним правилам автоматом кидает тень на начальника от чего чтобы лишний раз не светится в новостях Вася быстрее сдал дела и ушел
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§ Сергей_я
День знаний - онлайн, 11 тысяч компьютеров - детям. Как начнется учебный год в Костанайской области
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3006

Регистрация:
05.07.13
Отправлено: 07.08.20 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Да, кстати, и Вася ушел из облоно... интересно, связано ли это с копеешной "благодарностью" Павличенко?

может будет как с Тарасовым, всплывет Василий ближе к зиме в виде уголовного дела.
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§ maxsaf
Re: День знаний - онлайн, 11 тысяч компьютеров - детям. Как...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7309

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 07.08.20 - 19:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Да, кстати, и Вася ушел из облоно

Вот так новость. Чую, накроется теперь образование.
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§ maxsaf
Re: День знаний - онлайн, 11 тысяч компьютеров - детям. Как...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7309

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 07.08.20 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
По его словам, до начала учебного года будет завершено подключение школ области к высокоскоростному интернету (от 4 Мбит/сек)

Тут вот какое дело. Обычно канал ассиметричный, к примеру ADSL при 4 Мбит/с имеет обратную что-то около 512 Кбит/с. А школам то как раз нужна обратная, для трансляций онлайн. Причем помноженная ка количество одновременных трансляций. Все эти АДСЛ и 3G/4G - как слону дробина. Им бы лямбду, а лучше несколько волокон. Поэтому родители и стараются детей в классы отдать, потому что это будет не учеба а че попало.
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§ Серый волк
Re: День знаний - онлайн, 11 тысяч компьютеров - детям. Как...
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений:
11270

Регистрация:
19.08.08
Отправлено: 08.08.20 - 02:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
1200. Говорите 1200, никто не говорит 600-700. Кто будет мерить? Правильно?" - говорит аким области. :lol:
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* Victor Yang
День знаний - онлайн, 11 тысяч компьютеров - детям. Как начнется учебный год в Костанайской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13022

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 08.08.20 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Да, кстати, и Вася ушел из облоно... интересно, связано ли это с копеешной "благодарностью" Павличенко?
Подозрительно ушёл. Почти как Тарасов.
maxsaf:
к примеру ADSL при 4 Мбит/с имеет обратную что-то около 512 Кбит/с.

В школах оптоволокно давно уже, как и в многоэтажках. Я особо в этих вопросах не копенгаген, но ADSL - это же через телефонную линию и модем? А провода "из подъезда" напрямую - оптоволокно. Так?
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* Victor Yang
День знаний - онлайн, 11 тысяч компьютеров - детям. Как начнется учебный год в Костанайской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13022

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 08.08.20 - 10:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
в нашей школе, по словам директора, 90% родителей начальной школы изъявили желание отдать своего ребенка в дежурные классы. видимо "не сорванная" четвертая четверть всё-таки ни уму, ни сердцу. Хотя наш учитель старался, грех жаловать... в отличие от других.

Там много от родителей еще зависит - я из Челябинска почти каждую неделю свояченицу консультировал и настраивал то один портал, то другой через team viewer.
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