Цитата: По его словам, до начала учебного года будет завершено подключение школ области к высокоскоростному интернету (от 4 Мбит/сек)

Тут вот какое дело. Обычно канал ассиметричный, к примеру ADSL при 4 Мбит/с имеет обратную что-то около 512 Кбит/с. А школам то как раз нужна обратная, для трансляций онлайн. Причем помноженная ка количество одновременных трансляций. Все эти АДСЛ и 3G/4G - как слону дробина. Им бы лямбду, а лучше несколько волокон. Поэтому родители и стараются детей в классы отдать, потому что это будет не учеба а че попало.