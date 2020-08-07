Сергей kst Re: В Уральске выступили против реабилитационного центра для... #5 С





(Полноправные пользователи) Сообщений: 162

Регистрация: 01.04.20 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:07 Цитата:

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39500

Ну это уже из области фантастики)

И вообще,его дух потревожили Вы,упомянув какую-то его методичку.)

Тут сама позиция интересна вот сейчас народ любит верещать Сталина бы сюда он бы порядок навёл! Но люди забывают что порядок бы начался с вас а не с верхушки, в первую очередь сталинский порядок это дисциплина масс когда опаздываешь на работу на 15 минут и получаешь ссылку в тайгу,

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39500

Закоренелые ярлыки в умах. ч.т.д.Вы ,простите,где такого начитались?Тоже хотелось бы ознакомиться.

Много советской литературы прочитал,но про 15 мин.и тайгу не попадалось к сожалению)Очень важно учитывать еще тот фактор,что "на местах",в обход "тирана" и "губителя" народов так-же решались судьбы,много судеб.



когда говорят что Сталин взял страну с сохой а оставил с ядерной бомбой забывают что соха то в деревнях осталась) и ей ещё долго работали

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39500 ну вот и незачем лишний раз тревожить дух Сталина) иначе он вернётся и такие проявления недовольства строительством госпиталей быстро закончатся кучей труповИсточник:Ну это уже из области фантастики)И вообще,его дух потревожили Вы,упомянув какую-то его методичку.)Тут сама позиция интересна вот сейчас народ любит верещать Сталина бы сюда он бы порядок навёл! Но люди забывают что порядок бы начался с вас а не с верхушки, в первую очередь сталинский порядок это дисциплина масс когда опаздываешь на работу на 15 минут и получаешь ссылку в тайгу,Источник:Закоренелые ярлыки в умах. ч.т.д.Вы ,простите,где такого начитались?Тоже хотелось бы ознакомиться.Много советской литературы прочитал,но про 15 мин.и тайгу не попадалось к сожалению)Очень важно учитывать еще тот фактор,что "на местах",в обход "тирана" и "губителя" народов так-же решались судьбы,много судеб.когда говорят что Сталин взял страну с сохой а оставил с ядерной бомбой забывают что соха то в деревнях осталась) и ей ещё долго работалиИсточник:

Естественно,одного не было бы, без другого.И если Вы это ставите ему в минус,то у нас до сих пор во многих деревнях и аулах нет не то что интернета,но и газа,и многих других городских"ништяков."Да что там у нас,даже в штатах,во многих вилладжах.Младший брат там 3 года жил.

И еще,по поводу нас и "верхушки"-это лишний раз доказывает,что в то время,палачи сидели на местах,а Сталин виновен лишь в том,что был слишком мягок к этой гниде.Можно долго доказывать свою точку зрения.

Со своей стороны,предлагаю Вам (конечно же на Ваше усмотрение)почитать современников Сталина,которые издали свои мемуары уже после его смерти.