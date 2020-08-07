Цитата: "Все деньги (за первое полугодие 2020 года – Sputnik), которые были перечислены из фонда по этим фальшивым заявкам, конечно же, вернулись в трехкратном размере. Возвращают медорганизации, допустившие нарушения, они прописаны в контрактах в виде штрафов"

а как же судить мошенников? а как же штраф в 10 кратном за хищение бюджетных средств?

то есть одним можно воровать, мол типа по контракту, а другим уголовка? а сколько людей не знают что их лечили без их ведома? какой же бардак, везде, в стране, в каждой халупе, каждый мини начальник, все ВОРУЮТ.