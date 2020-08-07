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≡ Приписки в Damumed: средства по фальшивым заявкам вернули в ФСМС в трехкратном размере
 
 
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§ NG.kz
Приписки в Damumed: средства по фальшивым заявкам вернули в ФСМС в трехкратном размере
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39558

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 07.08.20 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Багдат Коджахметов отметил, что в последние дни в социальных сетях пользователи начали обсуждать эту тему в связи с фактами, когда были введены в информационную систему медицинские услуги, которые фактически не были оказаны.
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§ директор пляжа
Re: Приписки в Damumed: средства по фальшивым заявкам вернули в...
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
465

Регистрация:
08.08.18
Отправлено: 07.08.20 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Все деньги (за первое полугодие 2020 года – Sputnik), которые были перечислены из фонда по этим фальшивым заявкам, конечно же, вернулись в трехкратном размере. Возвращают медорганизации, допустившие нарушения, они прописаны в контрактах в виде штрафов"

а как же судить мошенников? а как же штраф в 10 кратном за хищение бюджетных средств?
то есть одним можно воровать, мол типа по контракту, а другим уголовка? а сколько людей не знают что их лечили без их ведома? какой же бардак, везде, в стране, в каждой халупе, каждый мини начальник, все ВОРУЮТ.
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§ Дантист
Re: Приписки в Damumed: средства по фальшивым заявкам вернули в...
Д


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
681

Регистрация:
05.01.15
Отправлено: 07.08.20 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Поначалу этот портал работал и довольно неплохо. А теперь ни записаться, ни лекарства получить,только одна функция и осталась- отслеживание посещений
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