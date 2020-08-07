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≡ В хищении 4 млн тенге подозревается экс-руководитель отдела строительства акимата Рудного
 
 
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§ NG.kz
В хищении 4 млн тенге подозревается экс-руководитель отдела строительства акимата Рудного
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39558

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 07.08.20 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Антикоррупционная служба РК за неделю зарегистрировала более 60 досудебных расследований. Задержано 4 должностных лица. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Два расследования проводят в отношении чиновников из Костанайской области.
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§ maxsaf
Re: В хищении 4 млн тенге подозревается экс-руководитель отдела...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7309

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 07.08.20 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Маловато инфы для 60-ти расследований. Ах, ну да, тайна следствия же. Надо же оставить возможность для маневра, вдруг кто-то откупиться пожелает. Сталкер, наоборот старается дать максимальную огласку, чтобы не отвертелись. Ему -верю, антикорру - как то не особо.
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