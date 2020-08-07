таноми52 Флуд и оффтопик (часть 4) #12436





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1929

Регистрация: 08.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:05 Со мною вот что происходит...

Открываю "личные сообщения", а там вместо текста слово "Отправлено:"

Вас ист дас?

Кликнула на "Ответить" - текст проявился, внизу написала ответ. Отослала.

Мой друг, если у тебя так же и ты до сих пор не прочитал моё сообщение, кликни на "ответить"

Вопрос к редакции: когда закончится "модернизация" сайта и мы начнём нормально общаться на форуме?

Каждый день какая-нибудь фигня...