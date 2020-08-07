В Уральске выступили против реабилитационного центра для переболевших COVID-19
N
Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39557
Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 07.08.20 - 13:35
Более двух десятков жителей микрорайона Жулдыз потребовали от властей отменить начинающуюся стройку. Причиной собравшиеся у будущей стройплощадки горожане назвали угрозу «повышения риска заражения» коронавирусом среди местных жителей. Читать новость
День добрый,а у Сталина была методичка? Думаю тогда время было сложное.Дискутировать на эту тему можно много и долго,и все равно каждый останется при своем.Думаю на него много ярлыков навешали,особенно Хрущев.За то,что не помиловал его сына -убийцу. Повторюсь,мнение у каждого свое,но многим,закоренелые ярлыки,не позволяют безэмоционально взглянуть на вещи по другому. Читал книги маршалов Конева,Василевского,Жукова.Причем эти книги писали они уже после его смерти,т.е. бояться было нечего и некого,писали ,что называется от чувств. К тому-же,полноправным руководителем СССР,Сталин стал ,когда уже шла война.-Это я к тому,что Сталин не приехал на очередной съезд партии в 1941г.,где ему должны были выразить недоверие,и голосованием снять с должности,а находился в ставке главнокомандующего с генералами и маршалами. В общем ,Хрущевская пропаганда,на долгие годы очернила Сталина.Как говорят-ИМХО)
Цитата-/В общем ,Хрущевская пропаганда,на долгие годы очернила Сталина.Как говорят-/
Сталин как любой диктатор многогранен в своих делах Гитлер к примеру тоже Германию с колен поднял и много чего хорошего сделал в период тогдашнего кризиса Пиночет тоже не только убийствами студентов занимался а поднял экономику Чили из социальных руин Альенде Мао Дзедун Хо ши мин Каддафи Асад Тито Кастро Тоже оставили много значимого и вполне полезного в своих странах,но все упирается в другой аспект, преступлений против личности Диктатура возникает тогда и там где по другому в то время нельзя было решить вопрос,народ сам требует этого Ну представим что перед и во время ВОВ был бы не Сталин а Горбачев что было бы? Поражение Когда говорят о зверствах сталинского режима котрые несомненно были забывают о куче плюсов и также наоборот когда говорят что Сталин взял страну с сохой а оставил с ядерной бомбой забывают что соха то в деревнях осталась) и ей ещё долго работали Тут сама позиция интересна вот сейчас народ любит верещать Сталина бы сюда он бы порядок навёл! Но люди забывают что порядок бы начался с вас а не с верхушки, в первую очередь сталинский порядок это дисциплина масс когда опаздываешь на работу на 15 минут и получаешь ссылку в тайгу, хотите этого? Нет все скажут не хотим,мы уже все изнеженные, ну вот и незачем лишний раз тревожить дух Сталина) иначе он вернётся и такие проявления недовольства строительством госпиталей быстро закончатся кучей трупов
ну вот и незачем лишний раз тревожить дух Сталина) иначе он вернётся и такие проявления недовольства строительством госпиталей быстро закончатся кучей трупов Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39500 Ну это уже из области фантастики) И вообще,его дух потревожили Вы,упомянув какую-то его методичку.) Тут сама позиция интересна вот сейчас народ любит верещать Сталина бы сюда он бы порядок навёл! Но люди забывают что порядок бы начался с вас а не с верхушки, в первую очередь сталинский порядок это дисциплина масс когда опаздываешь на работу на 15 минут и получаешь ссылку в тайгу, Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39500 Закоренелые ярлыки в умах. ч.т.д.Вы ,простите,где такого начитались?Тоже хотелось бы ознакомиться. Много советской литературы прочитал,но про 15 мин.и тайгу не попадалось к сожалению)Очень важно учитывать еще тот фактор,что "на местах",в обход "тирана" и "губителя" народов так-же решались судьбы,много судеб.
Естественно,одного не было бы, без другого.И если Вы это ставите ему в минус,то у нас до сих пор во многих деревнях и аулах нет не то что интернета,но и газа,и многих других городских"ништяков."Да что там у нас,даже в штатах,во многих вилладжах.Младший брат там 3 года жил. И еще,по поводу нас и "верхушки"-это лишний раз доказывает,что в то время,палачи сидели на местах,а Сталин виновен лишь в том,что был слишком мягок к этой гниде.Можно долго доказывать свою точку зрения. Со своей стороны,предлагаю Вам (конечно же на Ваше усмотрение)почитать современников Сталина,которые издали свои мемуары уже после его смерти.
Два десятка дикарей в условиях пандемии начали вставлять палки в борьбу с нею. СМИ разносят эту весть. Для чего? Чтобы активизировались дикари в других городах и весях? Сейчас надо приложить все усилия для улучшения ситуации: это не простой вирус, он ещё долго будет угрожать человечеству. Строить как можно больше медучреждений, увеличивать количество медиков Эти бузотёры или сборище тупиц, или купленные с целью ухудшить обстановку в стране. Дальше - больше: найдутся ещё поводы для недовольства, и по нарастающей... Наши органы, надеюсь, сумеют не прозевать
Сейчас посетителей на этом форуме: 27, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 27
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.