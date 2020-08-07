Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В Уральске выступили против реабилитационного центра для переболевших COVID-19
 
 
Ответить 
§ NG.kz
В Уральске выступили против реабилитационного центра для переболевших COVID-19
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39556

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 07.08.20 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Более двух десятков жителей микрорайона Жулдыз потребовали от властей отменить начинающуюся стройку. Причиной собравшиеся у будущей стройплощадки горожане назвали угрозу «повышения риска заражения» коронавирусом среди местных жителей.
Читать новость
§ abaika95
Re: В Уральске выступили против реабилитационного центра для...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4622

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 07.08.20 - 13:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так любители Сталина и расстрелов, как по его методичке он бы поступил в этом случае?)
Профайл
§ Змея Подколодная
Re: В Уральске выступили против реабилитационного центра для...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1207

Регистрация:
02.07.13
Отправлено: 07.08.20 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дикари, это же реабилитационный центр, не больница.
Профайл
* Сергей kst
Re: В Уральске выступили против реабилитационного центра для...
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
159

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 07.08.20 - 14:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
по его методичке

День добрый,а у Сталина была методичка?
Думаю тогда время было сложное.Дискутировать на эту тему можно много и долго,и все равно каждый останется при своем.Думаю на него много ярлыков навешали,особенно Хрущев.За то,что не помиловал его сына -убийцу.
Повторюсь,мнение у каждого свое,но многим,закоренелые ярлыки,не позволяют безэмоционально взглянуть на вещи по другому.
Читал книги маршалов Конева,Василевского,Жукова.Причем эти книги писали они уже после его смерти,т.е. бояться было нечего и некого,писали ,что называется от чувств.
К тому-же,полноправным руководителем СССР,Сталин стал ,когда уже шла война.-Это я к тому,что Сталин не приехал на очередной съезд партии в 1941г.,где ему должны были выразить недоверие,и голосованием снять с должности,а находился в ставке главнокомандующего с генералами и маршалами.
В общем ,Хрущевская пропаганда,на долгие годы очернила Сталина.Как говорят-ИМХО)
Профайл
§ abaika95
Re: В Уральске выступили против реабилитационного центра для...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4622

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 07.08.20 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/В общем ,Хрущевская пропаганда,на долгие годы очернила Сталина.Как говорят-/




Сталин как любой диктатор многогранен в своих делах
Гитлер к примеру тоже Германию с колен поднял и много чего хорошего сделал в период тогдашнего кризиса
Пиночет тоже не только убийствами студентов занимался а поднял экономику Чили из социальных руин Альенде
Мао Дзедун
Хо ши мин
Каддафи
Асад
Тито
Кастро
Тоже оставили много значимого и вполне полезного в своих странах,но все упирается в другой аспект, преступлений против личности
Диктатура возникает тогда и там где по другому в то время нельзя было решить вопрос,народ сам требует этого
Ну представим что перед и во время ВОВ был бы не Сталин а Горбачев что было бы?
Поражение
Когда говорят о зверствах сталинского режима котрые несомненно были забывают о куче плюсов и также наоборот когда говорят что Сталин взял страну с сохой а оставил с ядерной бомбой забывают что соха то в деревнях осталась) и ей ещё долго работали
Тут сама позиция интересна вот сейчас народ любит верещать Сталина бы сюда он бы порядок навёл! Но люди забывают что порядок бы начался с вас а не с верхушки, в первую очередь сталинский порядок это дисциплина масс когда опаздываешь на работу на 15 минут и получаешь ссылку в тайгу, хотите этого? Нет все скажут не хотим,мы уже все изнеженные, ну вот и незачем лишний раз тревожить дух Сталина) иначе он вернётся и такие проявления недовольства строительством госпиталей быстро закончатся кучей трупов
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 40, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 39
Зарегистрированные пользователи: yudjin

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 91
Пользователей: 4
Всего: 95

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 40 Queries | 60 Files Loaded: 545.77 Ko | Raw HTML: 55.81 Ko -