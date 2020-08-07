yudjin Re: День знаний - онлайн, 11 тысяч компьютеров - детям. Как... #1





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6824

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 13:25 Цитата: По словам Мухамбетова, планируется открытие 2 400 дежурных классов для примерно 27 000 детей, это 55% от всех первоклассников.

Скорее не первоклассников, а учащихся начального звена. Потому что первоклассников еще даже не набрали и классы не сформировали, чтобы их уже и опросить.

А в нашей школе, по словам директора, 90% родителей начальной школы изъявили желание отдать своего ребенка в дежурные классы. видимо "не сорванная" четвертая четверть всё-таки ни уму, ни сердцу. Хотя наш учитель старался, грех жаловать... в отличие от других.

Но у нас в классе 32 человека...делим пополам... двое лишних будут?