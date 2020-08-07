ACROS Re: Депутат: Некоторые госорганы шевелиться не будут, пока не... #2 A





(Полноправные пользователи) Сообщений: 854

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:31 Цитата: Я:

Стрелять нельзя, ранить нельзя и



Не знаю: в деревне с этим никаких проблем - когда это свора достаёт - беру ружьё, самая мелкая дробь и бах-бах - неделя спокойно, потом заново и вся проблема и не только я один так делаю. Никаких экологов, зоозащитников , орнитологов и прочих защитников флоры и фауны у нас и никогда и не было и не слыхали мы про них - всё это где то там, в столицах и не в реальности, а в виртуальности и всё это делается для положительного имиджа в глазах просвещённого и рафинированого Запада. У нас не было, нет и не знаю когда будет культура экологий. Тому подтверждение: действие правительства, вернее бездействие и брифинг Имашевой.