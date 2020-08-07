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≡ Депутат: Некоторые госорганы шевелиться не будут, пока не случится скандал
 
 
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§ NG.kz
Депутат: Некоторые госорганы шевелиться не будут, пока не случится скандал
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39556

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 07.08.20 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутат Мажилиса Парламента РК Снежанна Имашева посетовала на то, что чиновники не проявляют активности в решении экологических вопросов, поднимаемых общественностью.
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§ Я
Re: Депутат: Некоторые госорганы шевелиться не будут, пока не...
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
312

Регистрация:
02.11.19
Отправлено: 07.08.20 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все новведания привели к тому , что в деревне от сорок , ворон , грачей уже нет спасения. Истребляют эти охраняемые всё: яйца, молодняк птицы, ягоду, ломают ветки яблонь , а сделать ничего не возможно. Стрелять нельзя, ранить нельзя и хлопанье ушами и в ладоши их не пугает. Или терпи убытки , или нарушай и плати штраф.
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§ ACROS
Re: Депутат: Некоторые госорганы шевелиться не будут, пока не...
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
854

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 07.08.20 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
Стрелять нельзя, ранить нельзя и


Не знаю: в деревне с этим никаких проблем - когда это свора достаёт - беру ружьё, самая мелкая дробь и бах-бах - неделя спокойно, потом заново и вся проблема и не только я один так делаю. Никаких экологов, зоозащитников , орнитологов и прочих защитников флоры и фауны у нас и никогда и не было и не слыхали мы про них - всё это где то там, в столицах и не в реальности, а в виртуальности и всё это делается для положительного имиджа в глазах просвещённого и рафинированого Запада. У нас не было, нет и не знаю когда будет культура экологий. Тому подтверждение: действие правительства, вернее бездействие и брифинг Имашевой.
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§ Я
Депутат: Некоторые госорганы шевелиться не будут, пока не случится скандал
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
312

Регистрация:
02.11.19
Отправлено: 07.08.20 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
беру ружьё

Завидую . Видно и об участковом вы не слышали. И мы так жили до разооружения
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§ Я
Депутат: Некоторые госорганы шевелиться не будут, пока не случится скандал
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
312

Регистрация:
02.11.19
Отправлено: 07.08.20 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кодекс РК Об административных правонарушениях
Статья 436. Стрельба из огнестрельного, газового, пневматического, метательного и электрического оружия, применение пиротехнических изделий в населенных пунктах
1. Стрельба из огнестрельного, газового, электрического (за исключением случаев самообороны), пневматического и метательного оружия в населенных пунктах и в не отведенных для этого местах – влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей с конфискацией оружия.
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