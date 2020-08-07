abaika95 Re: В Уральске выступили против реабилитационного центра для... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4622

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:26 Цитата-/В общем ,Хрущевская пропаганда,на долгие годы очернила Сталина.Как говорят-/









Сталин как любой диктатор многогранен в своих делах

Гитлер к примеру тоже Германию с колен поднял и много чего хорошего сделал в период тогдашнего кризиса

Пиночет тоже не только убийствами студентов занимался а поднял экономику Чили из социальных руин Альенде

Мао Дзедун

Хо ши мин

Каддафи

Асад

Тито

Кастро

Тоже оставили много значимого и вполне полезного в своих странах,но все упирается в другой аспект, преступлений против личности

Диктатура возникает тогда и там где по другому в то время нельзя было решить вопрос,народ сам требует этого

Ну представим что перед и во время ВОВ был бы не Сталин а Горбачев что было бы?

Поражение

Когда говорят о зверствах сталинского режима котрые несомненно были забывают о куче плюсов и также наоборот когда говорят что Сталин взял страну с сохой а оставил с ядерной бомбой забывают что соха то в деревнях осталась) и ей ещё долго работали

Тут сама позиция интересна вот сейчас народ любит верещать Сталина бы сюда он бы порядок навёл! Но люди забывают что порядок бы начался с вас а не с верхушки, в первую очередь сталинский порядок это дисциплина масс когда опаздываешь на работу на 15 минут и получаешь ссылку в тайгу, хотите этого? Нет все скажут не хотим,мы уже все изнеженные, ну вот и незачем лишний раз тревожить дух Сталина) иначе он вернётся и такие проявления недовольства строительством госпиталей быстро закончатся кучей трупов