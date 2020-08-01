Козлов я Советы на каждый день #158





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1634

Регистрация: 25.11.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:28 ДЕЛАЕМ ОТВЕРСТИЕ В СТЕНЕ, НЕ НАРУШИВ ОБОИ

В доме всегда найдется, что повесить на стену, будь то полка или картина. Но при этом придется сверлить отверстие, которое нарушит целостность обоев. А когда картину уберете, то дырка в стене будет бросаться в глаза. А если еще квартира съемная и хозяину это не понравится? Поэтому предлагается следующий способ. Нужно на месте предполагаемого отверстия надрезать обои квадратиком с трех сторон.





Затем отогнуть квадратик обоев (желательно вверх,а не как на фото,чтобы не скапливалась грязь) и, высверлив отверстие, вставить дюбель и шуруп.





Теперь на него можно повесить то,что вы хотели. Через время, когда вы снимите все со стены, аккуратно клеем приклейте назад этот квадратик обоев. Никто ничего и не заметит!





Удачи!