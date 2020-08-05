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≡ «Ответами мы недовольны!» - как прошли переговоры торговцев и властей в Рудном
 
 
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§ NG.kz
«Ответами мы недовольны!» - как прошли переговоры торговцев и властей в Рудном
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Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39553

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 05.08.20 - 10:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Письмо торговцев рынка "Универсам", которые вышли к акимату Рудного, чтобы рассказать о проблемах, вызванных карантинными мерами, сотрудники акимата отвезут в областной оперативный штаб. Об этом сообщила на брифинге заместитель акима Рудного Елена СКАРЕДИНА.
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§ Yorik
«Ответами мы недовольны!» - как прошли переговоры торговцев и властей в Рудном
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
901

Регистрация:
19.11.09
Отправлено: 07.08.20 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
налоговые органы не могут взять

Что значить - "не могут"? Очень даже могут, и берут. Вы зацепились за "метод начисления", но с этим собственно никто и спорил, зачем восемь раз писать об этом? Добринцофф и 5555 справедливо указали на то, как по факту обстоит дело у 99,9% ИП на упрощёнке: в качестве дохода (базы для исчисления налога) указывается именно та сумма, которая "прошла" по кассе. Т.к. во-первых - дебиторки нет (долговые тетрадки в магазинчиках не учитываем;-) ), а во-вторых - другой базы/цифры просто нет, т.к. у ИП нет обязанности вести бухучёт и учитывать соответственно все нюансы, о которых Вы пишете...
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* Змея Подколодная
«Ответами мы недовольны!» - как прошли переговоры торговцев и властей в Рудном
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1205

Регистрация:
02.07.13
Отправлено: 07.08.20 - 12:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
(долговые тетрадки в магазинчиках не учитываем;-) )
Это и есть ваша дебиторка и кредиторка.
Что значить - "не могут"? Очень даже могут, и берут.
Не могут, это противоречит Налоговому Кодексу РК. Я как то пару лет назад писала письмо-объяснение в УГД, что по банку Вы не можете считать доход. А в разговоре мне сказали- нам больше неоткуда черпать данные) Так это их проблемы) К энному году все перейдут на ЭСФ, к этому все идет, вот и будут смотреть не сайт ОФД, а сайт ЭСФ, сколько было отписано счетов и на какую сумму. Сейчас акты уже в электронном виде выкатывают. А с октября СНТ, накладные в электронном виде. Все идет к цифре.
у ИП нет обязанности вести бухучёт и учитывать соответственно все нюансы, о которых Вы пишите

Те, кто ставят галочку не ведет бухучет в 910 декларации, ошибаются, что они вообще ничего не должны собирать по докам. Первичную документацию собирать обязаны. А накладные, приходники,расходники- это не первичка согласно правил бух учета?
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