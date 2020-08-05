Змея Подколодная «Ответами мы недовольны!» - как прошли переговоры торговцев и властей в Рудном #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1205

Регистрация: 02.07.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:09 Цитата: )

Это и есть ваша дебиторка и кредиторка.

Что значить - "не могут"? Очень даже могут, и берут.

Не могут, это противоречит Налоговому Кодексу РК. Я как то пару лет назад писала письмо-объяснение в УГД, что по банку Вы не можете считать доход. А в разговоре мне сказали- нам больше неоткуда черпать данные) Так это их проблемы) К энному году все перейдут на ЭСФ, к этому все идет, вот и будут смотреть не сайт ОФД, а сайт ЭСФ, сколько было отписано счетов и на какую сумму. Сейчас акты уже в электронном виде выкатывают. А с октября СНТ, накладные в электронном виде. Все идет к цифре.

у ИП нет обязанности вести бухучёт и учитывать соответственно все нюансы, о которых Вы пишите (долговые тетрадки в магазинчиках не учитываемЭто и есть ваша дебиторка и кредиторка.Что значить - "не могут"? Очень даже могут, и берут.Не могут, это противоречит Налоговому Кодексу РК. Я как то пару лет назад писала письмо-объяснение в УГД, что по банку Вы не можете считать доход. А в разговоре мне сказали- нам больше неоткуда черпать данные) Так это их проблемы) К энному году все перейдут на ЭСФ, к этому все идет, вот и будут смотреть не сайт ОФД, а сайт ЭСФ, сколько было отписано счетов и на какую сумму. Сейчас акты уже в электронном виде выкатывают. А с октября СНТ, накладные в электронном виде. Все идет к цифре.у ИП нет обязанности вести бухучёт и учитывать соответственно все нюансы, о которых Вы пишите

Те, кто ставят галочку не ведет бухучет в 910 декларации, ошибаются, что они вообще ничего не должны собирать по докам. Первичную документацию собирать обязаны. А накладные, приходники,расходники- это не первичка согласно правил бух учета?