Цитата: с мозгами подходить к разработке мер и ограничений, а не тупо копировать со столиц,

Согласна, что ,они не логичны. Сейчас самое логичное это- автобусы с нормальным графиком, их изначально нельзя было трогать, интервал наоборот уменьшить надо было. Все остальное зачем открывать? У нас теперь мода по Костанайски, возле акимата закатить истерику, орать "Аким,выходи" и ву а ля, проблема решается. Так и до однополых браков недалеко, мало ли, кто возле Акимата в маразме биться начнет. В данный момент все надо ужесточить, все второстепенное закрыть, оставить только необходимое, продукты и т.д. Без шмотья обойдутся, тем паче, что через инет бойкая торговля идет через доставку. И возобновить плановые операции, прием онкобольных и хроников и т.д. На фига открывать парки, скверы? В общем, готовимся уйти на третий круг.

Зачем бежать впереди паровоза и жути нагонять?

А что, медицина за столь короткий срок восстала из пепла, как птица Феникс, блин? Они готовы? Вы вроде бы адекватно смотрели на вещи. Ну скоро мы это увидим, в который раз)

Вы похоже тепло пристроились на предприятии жизнеобечпечения

Не имею ни малейшего отношения.