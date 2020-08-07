yudjin Работа над гигантским портретом Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова завершается в Костанае #1





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Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 11:06 В отличие от нежившего здесь араба, у нас есть и кустанайцы, дважды Герои Советского Союза, Леонид Беда и Иван Павлов. Есть и руководитель Бородин, под руководством которого была выстроена половина Кустаная, заработали похеренные промышленные гиганты. Надеюсь, и они впишутся в рухнаму и найдут место на стенах многоэтажки... а то как-то навевает на определенные мысли.



На 9-тиэтажке по Тарана 2а, вблизи реки, сейчас рисуют Алтынсарина, хотя это далеко от одноименной улицы. А место это было бы подходящее для основателя Кустаная, Константиновича, который и выбрал этот берег для будущего города. Но... отдать долг истории и сделать подарок городу к его Дню рождения наверняка не суждено... история не угодная власти, не вписывается в рухнаму.... вот если бы был Костан батыр или купец Костанбай, как выдумал один местный поэт...



[Исправлено: yudjin, 07.08.2020 - 11:10]