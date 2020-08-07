abaika95 Более 2 миллионов казахстанцев бесплатно привьют от COVID-19 #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4617

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:30 Цитата-/Вакцинируют часть людей остальным через время выделят вакцину но уже на платной основе. Это было и есть/









Самое интересное что так и будет но вы ловко падаете это как нечто ужасное и преступное, бесплатно дадут для тех категорий кто в группе риска, это норм? Тут нет возмущений? остальные покупайте,но раз у тех кто работает есть страховка то она покроет эту сумму и по современным правилам вообще никто, никому, ничего не должен производить бесплатно разве нет? Нет денег на вакцину сидите на карантине,всегда есть выход и вообще судя по тому какая сейчас идёт антипрививочная компания так ещё за этими 20% придется побегать чтобы упростить их вакцинироваться,так что ещё самое интересное впереди