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≡ Работа над гигантским портретом Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова завершается в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Работа над гигантским портретом Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова завершается в Костанае
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Я робот
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Сообщений:
39553

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 07.08.20 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Его рисуют на стене 5-этажного дома, расположенного на пересечении улиц Гоголя и Баймагамбетова. Это один из трех муралов — произведений стрит-арта, уличной живописи, которые появятся в областном центре.
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* yudjin
Работа над гигантским портретом Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова завершается в Костанае
yudjin


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Сообщений:
6819

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 07.08.20 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В отличие от нежившего здесь араба, у нас есть и кустанайцы, дважды Герои Советского Союза, Леонид Беда и Иван Павлов. Есть и руководитель Бородин, под руководством которого была выстроена половина Кустаная, заработали похеренные промышленные гиганты. Надеюсь, и они впишутся в рухнаму и найдут место на стенах многоэтажки... а то как-то навевает на определенные мысли.

На 9-тиэтажке по Тарана 2а, вблизи реки, сейчас рисуют Алтынсарина, хотя это далеко от одноименной улицы. А место это было бы подходящее для основателя Кустаная, Константиновича, который и выбрал этот берег для будущего города. Но... отдать долг истории и сделать подарок городу к его Дню рождения наверняка не суждено... история не угодная власти, не вписывается в рухнаму.... вот если бы был Костан батыр или купец Костанбай, как выдумал один местный поэт...

[Исправлено: yudjin, 07.08.2020 - 11:10]
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