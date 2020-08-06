abaika95 График движения автобусов и работа непродовольственных магазинов - что обсуждали на заседании областного оперативного штаба #10





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4613

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:50 Цитата-/Уроды ,на штрафах хотят в рай въехать На улице жара 35-37 ,а они не разрешают купаться в прохладной водице/









Бедный несчастный ути пути,в речке запретили купаться фОшисты!!!









Цитата-/Что дожать нельзя уже этот карантин, как минимум до октября? Усилить сейчас надо,а не ослабить. Не открывать,а закрывать все./





Резонный вопрос вам от вечномитингующих предпренимателей а кормить до октября их семью вы будете? Они же 42500 так и не получили (молчат по какой причине не получили на кассовые аппараты грешат) но не получили же? Через интернет продавать они не умеют так что спасаем от голодной смерти 100 предпренимателей путем ослабления карантина для 200 тыс населения города









Цитата-/большинство уже это сделало и соблюдать простые санитарно-гигиенические процедуры...начиная с маникюрщицы и заканчивая большим предприятием/







А ты и на большом предприятии был и у маникюрщицы?)