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≡ График движения автобусов и работа непродовольственных магазинов - что обсуждали на заседании областного оперативного штаба
 
 
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§ NG.kz
График движения автобусов и работа непродовольственных магазинов - что обсуждали на заседании областного оперативного штаба
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39553

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 06.08.20 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 10 августа пассажирские автобусы в Костанае возвращаются к обычному графику - они будут возить пассажиров с 06.00 до 21.00. Это предложение поддержал аким области Архимед МУХАМБЕТОВ.
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§ electro
Re: График движения автобусов и работа непродовольственных...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
330

Регистрация:
01.01.15
Отправлено: 06.08.20 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Оон поручил

:-o
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§ Охотник
График движения автобусов и работа непродовольственных магазинов - что обсуждали на заседании областного оперативного штаба
О


(Пользователи)
Сообщений:
10

Регистрация:
01.08.20
Отправлено: 06.08.20 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уроды ,на штрафах хотят в рай въехать На улице жара 35-37 ,а они не разрешают купаться в прохладной водице. Зазуньте свои локдауны в одно место.... Как это все достало..
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§ elektron
Re: График движения автобусов и работа непродовольственных...
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5480

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 06.08.20 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давид против голиафа.
Низы не хотят, верхи не могут.
У нас в каждом магазинах, заправках и пр. уже месяца с три
полосы соблюдения дистанции наклеены и как правило соблюдаются.
Да и кругом касс оргстеклом всё огорожено.
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§ Дантист
Re: График движения автобусов и работа непродовольственных...
Д


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
680

Регистрация:
05.01.15
Отправлено: 06.08.20 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бизнесмены продавили свои интересы. Похоже власть только к ним и прислушивается. Остальные категории граждан не в счет?
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* Змея Подколодная
Re: График движения автобусов и работа непродовольственных...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1201

Регистрация:
02.07.13
Отправлено: 06.08.20 - 23:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зачем? Чтобы через две недели опять закрыть? Сейчас наверно дадут отработать пару недель, чтобы сорокдвепицотчикам не платить и в середине сентября на третий круг зайдем. Сейчас статистика поползет вверх, медицина захлебнется и будет просить о помощи население. Что дожать нельзя уже этот карантин, как минимум до октября? Усилить сейчас надо,а не ослабить. Не открывать,а закрывать все. Прокатят , как с первым карантином и сведут все на нет. Классика жанра.
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§ elektron
График движения автобусов и работа непродовольственных магазинов - что обсуждали на заседании областного оперативного штаба
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5480

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 06.08.20 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Зачем?

Ну нужно же человекам передвигаться. У нас (в германии) например сразу было просто увеличили (где необходимо) частоту движения общественного транспорта или по возможности увеличивали вместимость (путём удлинения метро-трамваев или запуском на рейсы более вместительных автобусов-гармошек). Сегодня в нормальном режиме работают и всё равно часто полупустые идут. Это полагаю и была ошибка Костанайских чиновников (запрет общественного транспорта). Да и по сути в людях больше проблема, которые коттеджи снимают, на дачах вечеринки устраивают. Тут хоть какие нормы вводи. Пока не дойдёт, эффекта не будет.
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§ ACROS
Re: График движения автобусов и работа непродовольственных...
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
851

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 07.08.20 - 08:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная: через две недели опять закрыть?


Совершенно ВЕРНО!! К бабке не надо ходить - тем более приближается осень: традиционное начало сезона простуд и респираторных заболеваний и тут ещё снятие режима ограничении и с нашей самодисциплиной - будет ТРУБА, похуже чем в первый раз.
Власть ( в лице акима области, остальная мелочь не в счёт - они ему в рот смотрят, вместе с санврачом) должна десять раз подумать, прежде чем снять ограничения - или она наживает себе ещё больше геморроя.
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§ Горожанин_kst
График движения автобусов и работа непродовольственных магазинов - что обсуждали на заседании областного оперативного штаба
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1681

Регистрация:
06.10.16
Отправлено: 07.08.20 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да бросьте каркать! Тут так: если по миру шумиха утихнет вокруг этого вируса, и у нас ничего не будет. Хоть пачками народ заражайся! Опыт последних лет вам ничего не говорит? Когда в РФ десятки регионов вводят карантин по гриппу, у нас тишь да гладь, с очередями сопливых с поликлиниках. И ничего! Жили же.
А по поводу дожать...а может сразу каждому раздать вместо 42500 набор из куска мыла и верёвки? Людям работать надо. Вы похоже тепло пристроились на предприятии жизнеобечпечения. А подумайте, если вокруг вас люди, не все, половина, так и останутся безрабртными, долго вам жить спокойно?
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* yudjin
График движения автобусов и работа непродовольственных магазинов - что обсуждали на заседании областного оперативного штаба
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6819

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 07.08.20 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Сейчас статистика поползет вверх, медицина захлебнется и будет просить о помощи население.

Зачем бежать впереди паровоза и жути нагонять?
Работать просто надо на совесть, начиная от министра и заканчивая санитаркой... не тырить деньги, выделенные на аппараты ИВЛ, с мозгами подходить к разработке мер и ограничений, а не тупо копировать со столиц, как это было у Нечитайло. Населению взять себя в руки, а большинство уже это сделало и соблюдать простые санитарно-гигиенические процедуры...начиная с маникюрщицы и заканчивая большим предприятием. Пересмотреть всем свой бюджет и перенаправить деньги с каких-тот никчемных имиджевых проектов, потребл..ва и развлекухи на здоровье. Тогда и школы с садами, и все магазины с салонами будут работать. Коронавирус дал шанс всем от праздно-разгульного образа жизни уйти к здоровому и правильному...но воспользуются ли этим люди?
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§ abaika95
График движения автобусов и работа непродовольственных магазинов - что обсуждали на заседании областного оперативного штаба
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4613

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 07.08.20 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Уроды ,на штрафах хотят в рай въехать На улице жара 35-37 ,а они не разрешают купаться в прохладной водице/




Бедный несчастный ути пути,в речке запретили купаться фОшисты!!!




Цитата-/Что дожать нельзя уже этот карантин, как минимум до октября? Усилить сейчас надо,а не ослабить. Не открывать,а закрывать все./


Резонный вопрос вам от вечномитингующих предпренимателей а кормить до октября их семью вы будете? Они же 42500 так и не получили (молчат по какой причине не получили на кассовые аппараты грешат) но не получили же? Через интернет продавать они не умеют так что спасаем от голодной смерти 100 предпренимателей путем ослабления карантина для 200 тыс населения города




Цитата-/большинство уже это сделало и соблюдать простые санитарно-гигиенические процедуры...начиная с маникюрщицы и заканчивая большим предприятием/



А ты и на большом предприятии был и у маникюрщицы?)
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§ Маркс
График движения автобусов и работа непродовольственных магазинов - что обсуждали на заседании областного оперативного штаба
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
935

Регистрация:
01.06.18
Отправлено: 07.08.20 - 10:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
NG.kz: С 10 августа пассажирские автобусы в Костанае возвращаются к обычному графику - они будут возить пассажиров с 06.00 до 21.00.

Стесняюсь спросить, а разве не до 23:00 был обычный график? Хотя, в нашей пафосной деревеньке после 21:00 автобусы не нужны, все равно в темноте не видно мающихся на остановках бедолаг. Да так и честнее будет, сразу предупредить людей, чтобы не было иллюзий, а то многие верят, ждут и надеются до 23:00. Особенно в канун Нового Года.
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§ Маркс
График движения автобусов и работа непродовольственных магазинов - что обсуждали на заседании областного оперативного штаба
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
935

Регистрация:
01.06.18
Отправлено: 07.08.20 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Через интернет продавать они не умеют так что спасаем от голодной смерти 100 предпренимателей путем ослабления карантина для 200 тыс населения города

А как это торговать через интернет? Покупки тоже по проводам доставлять будут? Может, скоро и кушать по интернету начнем? Торговля, как бы кто не иллюзионировал, все-равно подразумевает контакт, иначе в ней нет никакого смысла.
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