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Змея Подколодная:
Сейчас статистика поползет вверх, медицина захлебнется и будет просить о помощи население.
Зачем бежать впереди паровоза и жути нагонять?
Работать просто надо на совесть, начиная от министра и заканчивая санитаркой... не тырить деньги, выделенные на аппараты ИВЛ, с мозгами подходить к разработке мер и ограничений, а не тупо копировать со столиц, как это было у Нечитайло. Населению взять себя в руки, а большинство уже это сделало и соблюдать простые санитарно-гигиенические процедуры...начиная с маникюрщицы и заканчивая большим предприятием. Пересмотреть всем свой бюджет и перенаправить деньги с каких-тот никчемных имиджевых проектов, потребл..ва и развлекухи на здоровье. Тогда и школы с садами, и все магазины с салонами будут работать. Коронавирус дал шанс всем от праздно-разгульного образа жизни уйти к здоровому и правильному...но воспользуются ли этим люди?