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≡ Депутат: Некоторые госорганы шевелиться не будут, пока не случится скандал
 
 
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§ NG.kz
Депутат: Некоторые госорганы шевелиться не будут, пока не случится скандал
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39553

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 07.08.20 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутат Мажилиса Парламента РК Снежанна Имашева посетовала на то, что чиновники не проявляют активности в решении экологических вопросов, поднимаемых общественностью.
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§ Я
Re: Депутат: Некоторые госорганы шевелиться не будут, пока не...
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
310

Регистрация:
02.11.19
Отправлено: 07.08.20 - 10:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все новведания привели к тому , что в деревне от сорок , ворон , грачей уже нет спасения. Истребляют эти охраняемые всё: яйца, молодняк птицы, ягоду, ломают ветки яблонь , а сделать ничего не возможно. Стрелять нельзя, ранить нельзя и хлопанье ушами и в ладоши их не пугает. Или терпи убытки , или нарушай и плати штраф.
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