Я Re: Депутат: Некоторые госорганы шевелиться не будут, пока не... #1 Я





(Полноправные пользователи) Сообщений: 310

Регистрация: 02.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:54 Все новведания привели к тому , что в деревне от сорок , ворон , грачей уже нет спасения. Истребляют эти охраняемые всё: яйца, молодняк птицы, ягоду, ломают ветки яблонь , а сделать ничего не возможно. Стрелять нельзя, ранить нельзя и хлопанье ушами и в ладоши их не пугает. Или терпи убытки , или нарушай и плати штраф.