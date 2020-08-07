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≡ Более 2 миллионов казахстанцев бесплатно привьют от COVID-19
 
 
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§ NG.kz
Более 2 миллионов казахстанцев бесплатно привьют от COVID-19
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39553

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 07.08.20 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бесплатную вакцинацию от COVID-19 пройдут более 2 182 000 казахстанцев. Об этом сообщил в Facebook официальный представитель Министерства здравоохранения Казахстана Багдат Коджахметов
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§ nmv85
Re: Более 2 миллионов казахстанцев бесплатно привьют от COVID-19
nmv85


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
65

Регистрация:
23.04.20
Отправлено: 07.08.20 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А остальные люди, будьте добры выложите за вакцину энную сумму. Ну как то же надо забрать обратно выданные государством 42500. Определили они, каждый второй имеет сердечно-сосудистые, легочные заболевания. Молодцы,а главное все для людей!!
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§ abaika95
Re: Более 2 миллионов казахстанцев бесплатно привьют от COVID-19
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4613

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 07.08.20 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Определили они, каждый второй имеет сердечно-сосудистые, легочные заболевания. Молодцы,а главное все для людей/



Вы статью внимательно прочтите перед тем как глубокомысленные выводы делать,странам участницам программы по иммунизации выделяют на 20% населения вакцину,тут наверно не в деньги упирается влопрос а в колличество,производство тоже не может 100% всех охватить в мире
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§ nmv85
Re: Более 2 миллионов казахстанцев бесплатно привьют от COVID-19
nmv85


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
65

Регистрация:
23.04.20
Отправлено: 07.08.20 - 11:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы где живете??? Как будто Вы не знаете,что написать можно что угодно. Вакцинируют часть людей остальным через время выделят вакцину но уже на платной основе. Это было и есть
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